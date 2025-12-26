Как называют детей в Казахстане: топ имен 2025 года

Бюро национальной статистики Казахстана сегодня, 26 декабря 2025 года, предоставило интересную информацию, в которой специалисты рассказали, какие имена выбирали для малышей в стране в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Так, среди мальчиков в 2025 году наибольшей популярностью пользовались имена Мұхаммед, Алихан, Айсұлтан, Омар и Алдияр.

По сравнению с 2024 годом перечень самых популярных имен для новорожденных мальчиков не изменился. В региональном разрезе чаще всего мальчикам давали имена Мұхаммед и Алан.

Также отмечено, что в 2025 году девочек в Казахстане чаще всего называли Айлин, Асылым, Медина, Айша и Томирис. Имя Айлин стало абсолютным лидером и в региональном разрезе, в 16 из 20 регионов страны оно занимает первое место.

По сравнению с прошлым годом список наиболее популярных женских имен также остался без изменений.

Далее сказано, что среди представителей русской национальности в этом году наиболее популярными были имена Ева и Мирон, среди узбеков – Мухаммад и Хадича.

Фото: stat.gov.kz

