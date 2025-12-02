Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 декабря

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 2 декабря 2025 года (на 11:15).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 513,45 тенге, евро – 596,99 тенге, рубля – 6,59 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 509,1 тенге, продажи – 516,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 591 тенге, продажи – 601 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,49 тенге, продажи – 6,59 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,2 тенге, продажи – 512,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 591,9 тенге, продажи – 597,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,50 тенге, продажи – 6,61 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 510 тенге, продажи – 512,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 592 тенге, продажи – 597,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,50 тенге, продажи – 6,56. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

