#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
503.89
587.54
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
503.89
587.54
6.48
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 декабря

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 11:15 Фото: pixabay
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 4 декабря 2025 года (на 11:15).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 503,89 тенге, евро – 587,54 тенге, рубля – 6,48 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 498,8 тенге, продажи – 507,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 578,8 тенге, продажи – 588,7 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,43 тенге, продажи – 6,53 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 500,4 тенге, продажи – 503,4 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 583,2 тенге, продажи – 589,1 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,42 тенге, продажи – 6,54 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 500 тенге, продажи – 502,4 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 583,3 тенге, продажи – 589,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,44 тенге, продажи – 6,52.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 декабря
11:15, 02 декабря 2025
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 декабря
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 декабря
11:11, 01 декабря 2025
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 декабря
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 декабря
11:12, 03 декабря 2025
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 декабря
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: