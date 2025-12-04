Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 декабря

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 4 декабря 2025 года (на 11:15).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 503,89 тенге, евро – 587,54 тенге, рубля – 6,48 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 498,8 тенге, продажи – 507,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 578,8 тенге, продажи – 588,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,43 тенге, продажи – 6,53 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 500,4 тенге, продажи – 503,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 583,2 тенге, продажи – 589,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,42 тенге, продажи – 6,54 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 500 тенге, продажи – 502,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 583,3 тенге, продажи – 589,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,44 тенге, продажи – 6,52. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

