Как начать финансовую жизнь заново: 10 шагов к материальному благополучию в 2026 году

Новый год – шанс не просто перевернуть календарь, а полностью перезагрузить свои отношения с деньгами. Чтобы войти в 2026 год с активами, а не долгами, одной экономии недостаточно. Zakon.kz сформулировал 10 правил, которые помогут навести порядок в кошельке и создать капитал даже с нуля.

1. Внедрите "золотую формулу" бюджета

Хаос в деньгах исчезает, когда появляется система. Арсен Темирбаев рекомендует метод "50/30/10". Это сбалансированная схема распределения любого дохода:

50% – постоянные расходы (коммуналка, еда, связь, кредиты, одежда, лечение);

40% – переменные траты (развлечения, отпуск, крупные покупки);

10% – инвестиции и сбережения.

2. Ведите тотальный учет

Ощущение контроля дает только фиксация цифр. Используйте мобильные приложения или хотя бы Excel, чтобы видеть структуру бюджета. Это позволяет мгновенно обнаружить "финансовые дыры" и понять, насколько эффективно расходуются средства.

3. Создайте резервный фонд

Финансовая подушка безопасности – это защита от форс-мажоров (болезнь, потеря работы). Ее размер должен покрывать ваши расходы на 3-6 месяцев. Держать эти деньги лучше на банковском депозите: проценты защитят накопления от инфляции, а средства будут доступны в любой момент.

4. Разработайте письменную стратегию

Финансовый консультант Аман Алимбаев подчеркивает разницу между целью и стратегией. Инвестор с целью просто ждет удачи, инвестор со стратегией строит систему. Нужна не мысль в голове, вроде "сегодня куплю вот это, а завтра продам вот то", а четкий, расписанный по пунктам, план.

План, который включает в себя:

Пункт №1. Инвестиции

Какую сумму в месяц, квартал или в год вы будете инвестировать?

Во что вы будете инвестировать?

Что вы будете делать, если ваши активы подешевеют на 10%, 20%, 50%?

С какой целью вы инвестируете и куда хотите прийти?

Когда и при каких обстоятельствах вы частично или полностью продадите свои активы?

Пункт №2. Это самое сложное: придерживаться того, что написано в пункте №1.

5. Соблюдайте железную дисциплину

Аман Алимбаев считает эту привычку ключевой. Любое решение лучше принимать "на берегу", в спокойном состоянии. Когда на рынке начнется паника, заранее составленная инструкция убережет вас от эмоциональных ошибок.

6. Используйте правило "24 часов"

Чтобы сделать траты осознанными, нужно научиться отличать потребности от желаний. Арсен Темирбаев советует откладывать решение о любой незапланированной покупке на сутки. Задайте себе вопросы: "Есть ли у меня аналог?", "Как это повлияет на бюджет?", "Так ли сильно мне нужна эта вещь?". Часто желание потратить деньги пропадает на следующее утро.

7. Вкладывайте средства в развитие и здоровье

Приобретение новых знаний и навыков повышает конкурентоспособность и, значит, потенциальный заработок. А внимание к своему здоровью и хорошей физической форме позволит избежать затрат на лечение в перспективе.

8. Обеспечьте защиту от непредсказуемых потерь

Оформление полисов страхования (жизни, здоровья, имущества) укрепляет вашу материальную безопасность в критических ситуациях. При наступлении страхового случая гарантированная выплата компенсирует ущерб.

9. Формируйте источники пассивного дохода

Начните с консервативного депозита. После создания резервного фонда рассмотрите более доходные инструменты, например, вложения в ценные бумаги.

10. Установите баланс доходов и расходов

Если ваши расходы превышают доходы, сосредоточьтесь на двух направлениях. Во-первых, ищите возможности для увеличения прибыли, например, путем подработки или монетизации навыков. Во-вторых, немедленно сокращайте переменные траты – на кафе, рестораны и любые импульсивные покупки.

