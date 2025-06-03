Почему необходимо привлекать детей к управлению семейным бюджетом

Какие ошибки допускают родители, пытаясь научить детей финансовой грамотности, и какие методы помогут ребенку освоить базовые навыки управления домашними финансами, в материале Zakon.kz.

Обучая детей "правильному" обращению с деньгами, родители зачастую используют не самые удачные способы. Как говорит эксперт по личным и корпоративным финансам Венера Жаналина, классическая ошибка – это использовать деньги как наказание или поощрение, что формирует искаженную мотивацию у ребенка.

Другая крайность – чрезмерный контроль, когда взрослые полностью управляют всеми деньгами ребенка: сами решают, сколько и когда дать, контролируют каждую покупку, требуют отчеты, запрещают тратить на то, что, по их мнению, "глупо" или "не нужно".

"В таком случае у ребенка не формируется собственный опыт принятия решений, он боится ошибиться, а финансовая грамотность остается теоретической. Как результат – зависимость от родителей и неумение справляться с деньгами самостоятельно во взрослом возрасте". Венера Жаналина

Противоположная ситуация – полное отсутствие вовлеченности. Когда родители не обсуждают с ребенком тему денег вовсе. Например, дают деньги, но не объясняют, как с ними обращаться, не интересуются, на что они тратятся, не задают вопросов и не дают ориентиров.

Эксперт говорит, что ребенок в такой ситуации может либо быстро потратить все, не умея планировать, либо развить неустойчивое отношение к деньгам – от жадности до безответственности.

Поэтому оптимальный подход – это поддерживающее участие: когда родитель дает свободу, но при этом остается рядом как наставник, с которым можно посоветоваться, обсудить опыт и ошибки, связанные с деньгами, без осуждения.

Важно, чтобы оба родителя действовали согласованно и сами подавали положительный пример. Вредно избегать разговора о деньгах, как будто это запретная тема, подчеркивает Венера Жаналина.

Эксперт по финансовой грамотности Зарима Атабаева считает, что частая ошибка взрослых – не давать детям ошибаться.

"Опыт – лучший учитель, и разумнее дать детям сделать все возможные финансовые ошибки на уровне карманных денег, чем проходить через эти грабли уже во взрослом возрасте со "взрослыми" деньгами. Также ошибочно платить ребенку за каждую оценку, помощь по дому или хорошее поведение. Это важные базовые обязанности ребенка как ученика, члена семьи и члена общества". Зарима Атабаева

Как научить детей управлять финансами

Чтобы помочь ребенку сделать первые шаги к пониманию сути денег и дальнейшему управлению финансами, можно устроить простые и интересные финансовые игры, что особенно актуально в период летних каникул.

К примеру, организовать дома магазин или кафе, где ребенок рассчитает сдачу и прибыль, предложить запланировать бюджет пикника, провести игру "цель месяца", где за накопление на желаемую покупку будут предусмотрены баллы или бонусы.

Также подойдут и настольные игры: "Монополия", "Денежный поток для детей", "Финансовый лабиринт". Венера Жаналина отмечает, что такие игры тренируют мышление и осознание, что у денег есть цена и альтернативная стоимость. Полезно привлекать ребенка и к управлению домашними финансами.

"Детей можно и нужно привлекать к планированию семейного бюджета на отпуск или поездку на дачу. Например, выделить ребенку часть бюджета с задачей выбрать, на что его лучше потратить. Или предложить ему составить список покупок, просчитать сумму, выбрать маршрут. Это создает эффект участия и ответственности, учит принимать решения и видеть ограничения". Венера Жаналина

Зарима Атабаева добавила, что в отпуске за границей дети могут быть ответственными за расчеты по конвертации местной валюты на тенге. Также детям можно предложить посчитать общий бюджет отпуска, выбрать приемлемые варианты экскурсий, предложить свои варианты активностей и т.д.

"Детям важно понимать, что родители к ним прислушиваются, что их мнение важно, что они тоже как члены семьи влияют на принятие решений, это дает им больше внутренней уверенности и опоры". Зарима Атабаева

Еще один вариант, чтобы заинтересовать ребенка, – выбрать часто покупаемый семьей товар, сравнить цены в разных магазинах и определить возможности оптимизировать расходы на этот товар или продукт. А сэкономленную сумму можно выделить как вознаграждение для подростка, советует специалист.

В то же время действовать нужно в рамках разумного, чтобы с целью сэкономить не поехать на другой конец города, потратив на это полдня. Всегда учите детей принципам не только экономии, но и эффективности, уточняет Зарима Атабаева.

Самостоятельная занятость

Помимо этого, чтобы научиться обращаться с деньгами, дети также могут начинать официально подрабатывать. По закону это возможно с 14 лет при согласии родителей и при соблюдении всех норм по времени и условиям труда. Но даже до этого возраста дети могут пробовать себя в легких и безопасных формах занятости – например, помогать соседям, продавать свои поделки, выгуливать собак, запускать мини-бизнес по изготовлению браслетов или стикеров. Главное – не результат, а развитие самостоятельности, инициативности и первых шагов к финансовой независимости.

Эксперты подчеркивают, что роль родителей здесь особенно важна: они могут не только одобрить инициативу, но и помочь с реализацией идеи – от проверки ее легальности и обеспечения безопасности до помощи с закупками, логистикой и продвижением. При этом важно не критиковать и не высмеивать, даже если задумка кажется наивной, а мягко направлять, поддерживать и вселять уверенность.

При этом, когда ребенок начинает зарабатывать первые деньги, родителям следует если не контролировать траты, то все же быть в курсе "финансовых дел подростка" через уважительное общение, доверие и здоровую коммуникацию.

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