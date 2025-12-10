Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 514,74 тенге, евро – 599,36 тенге, рубля – 6,71 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 515,7 тенге, продажи – 522,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 596,6 тенге, продажи – 606,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,70 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 519,6 тенге, продажи – 522,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 600,6 тенге, продажи – 606,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,54 тенге, продажи – 6,68 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 519,5 тенге, продажи – 521,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 598,3 тенге, продажи – 605,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,59 тенге, продажи – 6,67.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.