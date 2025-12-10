Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 декабря

Фото: freepik

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 10 декабря 2025 года (на 11:07).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 514,74 тенге, евро – 599,36 тенге, рубля – 6,71 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 515,7 тенге, продажи – 522,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 596,6 тенге, продажи – 606,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,70 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 519,6 тенге, продажи – 522,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 600,6 тенге, продажи – 606,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,54 тенге, продажи – 6,68 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 519,5 тенге, продажи – 521,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 598,3 тенге, продажи – 605,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,59 тенге, продажи – 6,67. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

