Доллар продолжил снижение на торгах 3 декабря
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 503,89 тенге, снизившись еще на 4,07 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,51 тенге (-0,04).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,64 тенге (-0,43).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 504,7-507 тенге, евро – по 586,7-592,4 тенге, рубли – по 6,43-6,55.
Мировые цены на нефть растут на торгах 3 декабря.
Так, февральский фьючерс на Brent вырос на 0,4%, до $62,72 за баррель.
WTI с поставкой в январе повысилась в цене на 0,5%, до $58,93 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 508,2 тенге, евро – 589,82 тенге, рубля – 6,54 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 3 декабря, можно здесь.