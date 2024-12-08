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Финансы

Курс доллара продолжил значительное снижение на торгах 9 декабря

Обмен валют, деньги, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 15:43 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 9 декабря 2024 года, в 15:30 на Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 510,08 тенге, снизившись на 3,54 пункта.

Средневзвешенный курс юаня тоже снизился, но незначительно (на 0,86 тенге), составив 70,19 тенге за юань.

Средневзвешенный курс рубля немного вырос (на 0,01) и составил 5,13 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 509-513 тенге, евро – по 537-544 тенге, рубли – по 5,05-5,17 тенге.

Утром Нацбанк Казахстана установил курс доллара в 514,65 тенге, евро – в 544,6 тенге, рубля – в 5,17 тенге.

Между тем, цены на нефть в понедельник 9 декабря имеют тенденцию к росту. Так, стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 36 центов, или на 0,51%, до $71,48 за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 38 центов, или на 0,57%, до $67,58 за баррель.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 декабря 2024 года, можно здесь.

В пятницу, 6 декабря 2024 года, курс доллара снизился сразу на 9,31 тенге.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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