Финансы

Доллар продолжил снижение на торгах 18 декабря

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 15:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 18 декабря 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 513,55 тенге, снизившись еще на 0,77 тенге.

Курс российского рубля поднялся до 6,40 тенге (+0,01).

Курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,94 тенге (-0,27).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 515,3-517,5 тенге, евро – по 602,4-607,6 тенге, рубли – по 6,40-6,52.

Мировые цены на нефть растут на торгах 18 декабря.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, повысившись на 0,55 доллара, составила 60,23 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подорожала на 0,55 доллара США – до 56,49 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 514,31 тенге, евро – 603,03 тенге, рубля – 6,4 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 18 декабря, можно здесь.

