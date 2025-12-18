Доллар продолжил снижение на торгах 18 декабря
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 513,55 тенге, снизившись еще на 0,77 тенге.
Курс российского рубля поднялся до 6,40 тенге (+0,01).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,94 тенге (-0,27).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 515,3-517,5 тенге, евро – по 602,4-607,6 тенге, рубли – по 6,40-6,52.
Мировые цены на нефть растут на торгах 18 декабря.
Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, повысившись на 0,55 доллара, составила 60,23 доллара.
На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подорожала на 0,55 доллара США – до 56,49 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 514,31 тенге, евро – 603,03 тенге, рубля – 6,4 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 18 декабря, можно здесь.