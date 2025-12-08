Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 декабря

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 8 декабря 2025 года (на 11:15).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 504,49 тенге, евро – 587,73 тенге, рубля – 6,57 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 504,9 тенге, продажи – 511,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 585,1 тенге, продажи – 595,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,42 тенге, продажи – 6,57 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 507,8 тенге, продажи – 510,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 589,9 тенге, продажи – 595,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,48 тенге, продажи – 6,60 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 507,6 тенге, продажи – 509,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 587,1 тенге, продажи – 592,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,52 тенге, продажи – 6,59. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

