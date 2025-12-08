Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 504,49 тенге, евро – 587,73 тенге, рубля – 6,57 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 504,9 тенге, продажи – 511,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 585,1 тенге, продажи – 595,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,42 тенге, продажи – 6,57 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 507,8 тенге, продажи – 510,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 589,9 тенге, продажи – 595,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,48 тенге, продажи – 6,60 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 507,6 тенге, продажи – 509,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 587,1 тенге, продажи – 592,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,52 тенге, продажи – 6,59.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.