Финансы

Эффект Джей Ло: как концерты звезд опустошают кошельки казахстанцев

Дженифер Лопес, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 14:13 Фото: Instagram/jlo
Впервые в истории наши финансисты подсчитали, как приезд мировых знаменитостей влияет на экономику городов. Оказалось, что фанаты Backstreet Boys и Jennifer Lopez поднимают выручку не магазинам одежды, а шашлычным и кофейням, сообщает Zakon.kz.

Вы слышали про "свифтономику"? Это когда знаменитый певец или певица приезжает в какой-нибудь город и в одиночку вытягивает его экономику. Например, в августе 2023 года Тейлор Свифт дала шесть концертов подряд на стадионе SoFi Stadium (Инглвуд, пригород Лос-Анджелеса). По оценке СМИ, ее выступления дали прирост ВВП округа Los Angeles County на 320 миллионов долларов – с учетом прямых и косвенных эффектов (гостиницы, рестораны, транспорт, услуги и т.п.). В этот период в городе произошло удвоение занятости: дополнительно появилось около 3 300 рабочих мест. Был отмечен подъем в сфере гостиниц, выросли спрос на такси, на услуги общепита, развлечения и так далее.

Национальный банк Казахстана решил проверить, работает ли такая схема у нас. Тем более повод был "железный": в третьем квартале 2025 года Астану и Алматы буквально накрыло волной ностальгии и драйва – к нам приехали легенды поп-музыки Jennifer Lopez и Backstreet Boys.

Аналитики вооружились калькуляторами и выяснили удивительные вещи.

Главный вывод исследования прост: когда наш человек идет на концерт, он хочет не наряжаться, а есть.

Согласно отчету Нацбанка, в дни концертов выручка кафе, ресторанов и баров подскочила сразу на 5–11%. Голодные зрители, разгоряченные хитами, сметали с прилавков все.

Особенно отличилась столица. В Астане спрос на общепит вырос почти на 8,4%. Причем "старички" из Backstreet Boys вызвали даже больший ажиотаж, чем красотка Джей Ло. Тут, правда, есть нюанс: в это же время в городе проходили "Дни финансов" (Astana Finance Days), так что столичные рестораторы сорвали двойной куш – и с фанатов, и с банкиров.

А как же шопинг? А вот тут сюрприз. Казалось бы, перед встречей с кумиром нужно купить новую футболку или кроссовки. Но статистика неумолима: влияние концертов на магазины и вообще розничную торговлю оказалось минимальным.

В Нацбанке это объясняют житейской логикой: покупку телевизора или пальто мы обычно планируем заранее, и приезд звезды тут ни при чем. А вот желание перекусить возникает спонтанно и у всех сразу.

Что все это значит для регионов? Конечно, хорошо, что к нам едут звезды. Это и туристы, и настроение, и престиж. Но есть и обратная сторона медали, о которой предупреждает регулятор.

Такой резкий, взрывной спрос на еду и напитки в конкретном районе может подстегнуть цены. Проще говоря, владельцы заведений, видя толпы голодных фанатов, могут переписывать ценники в меню в сторону повышения.

Так что "Свифтономика" в Казахстане работает, но по-своему: через желудок. Теперь мы знаем точно: хотите поднять экономику района – зовите звезд, только столики бронируйте заранее.

Ранее сообщалось, что на концерте Джей Ло в Алматы на стадионе собрались более 20 000 зрителей, среди них – гости из более чем 35 стран и свыше 8 000 иностранных туристов.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
