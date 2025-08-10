Более 20 тысяч человек пришли на шоу Дженнифер Лопес в Алматы

На Центральном стадионе Алматы состоялось одно из самых масштабных музыкальных событий года – сольный концерт Дженнифер Лопес в рамках мирового тура Up All Night, сообщает Zakon.kz.

Певица впервые посетила Казахстан в этом туре, выступив в Астане, а теперь, по многочисленным просьбам фанатов, приехала в Алматы, превратив город в центр притяжения мировой музыкальной индустрии.

Как отметили в пресс-службе акимата города, более 20 тыс. зрителей собрались на стадионе, чтобы увидеть мировую суперзвезду. Среди них – гости из более чем 35 стран и свыше восьми тысяч иностранных туристов. Атмосфера в зале – по-настоящему праздничная: со сцены звучат хиты, зрители танцуют, поют и снимают выступление на телефоны.

"С самого утра у стадиона царила оживленная и радостная атмосфера. Алматинцев и гостей мегаполиса встречали уличные артисты и маскоты, создавая настроение задолго до старта концерта. Порядок и чистоту обеспечивали городские службы и волонтеры: они убирали территорию, не давая образоваться мусору, чтобы в этот вечер сияли не только софиты сцены, но и сам город", – говорится в сообщении.

Уточняется, что запускать зрителей на концерт начали с 15:00. Доступ на арену осуществлялся через три входа – со стороны проспекта Абая, улиц Сатпаева и Байтурсынова. На подходах к стадиону, в частности со стороны ул. Сатпаева, в часы наибольшего наплыва образовывались локальные скопления людей.

В соцсетях уже распространяются снимки фанатов артистки с концерта.

Организаторы, частная охрана, волонтеры и сотрудники полиции отрегулировали потоки зрителей, обеспечив порядок и безопасность. Все гости прошли на свои места без опозданий, и концерт стартовал вовремя, как и было запланировано. Общая численность зрителей составила более 20 тыс. человек.

