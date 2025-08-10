#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
539.49
627.7
6.75
Культура и шоу-бизнес

Более 20 тысяч человек пришли на шоу Дженнифер Лопес в Алматы

концерт Джей Ло в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 22:52 Фото: Instagram/jlo
На Центральном стадионе Алматы состоялось одно из самых масштабных музыкальных событий года – сольный концерт Дженнифер Лопес в рамках мирового тура Up All Night, сообщает Zakon.kz.

Певица впервые посетила Казахстан в этом туре, выступив в Астане, а теперь, по многочисленным просьбам фанатов, приехала в Алматы, превратив город в центр притяжения мировой музыкальной индустрии.

Как отметили в пресс-службе акимата города, более 20 тыс. зрителей собрались на стадионе, чтобы увидеть мировую суперзвезду. Среди них – гости из более чем 35 стран и свыше восьми тысяч иностранных туристов. Атмосфера в зале – по-настоящему праздничная: со сцены звучат хиты, зрители танцуют, поют и снимают выступление на телефоны.

"С самого утра у стадиона царила оживленная и радостная атмосфера. Алматинцев и гостей мегаполиса встречали уличные артисты и маскоты, создавая настроение задолго до старта концерта. Порядок и чистоту обеспечивали городские службы и волонтеры: они убирали территорию, не давая образоваться мусору, чтобы в этот вечер сияли не только софиты сцены, но и сам город", – говорится в сообщении.

Уточняется, что запускать зрителей на концерт начали с 15:00. Доступ на арену осуществлялся через три входа – со стороны проспекта Абая, улиц Сатпаева и Байтурсынова. На подходах к стадиону, в частности со стороны ул. Сатпаева, в часы наибольшего наплыва образовывались локальные скопления людей.

В соцсетях уже распространяются снимки фанатов артистки с концерта.

Организаторы, частная охрана, волонтеры и сотрудники полиции отрегулировали потоки зрителей, обеспечив порядок и безопасность. Все гости прошли на свои места без опозданий, и концерт стартовал вовремя, как и было запланировано. Общая численность зрителей составила более 20 тыс. человек.

Ранее сообщалось, какая атмосфера царит в Алматы перед концертом Дженнифер Лопес.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Харизма Джей Ло против мягкости Ерке Есмахан: казахстанцы развернули баталии в Казнете
Культура и шоу-бизнес
21:33, Сегодня
Харизма Джей Ло против мягкости Ерке Есмахан: казахстанцы развернули баталии в Казнете
Финал республиканского конкурса "Мир Абая" состоялся в Шымкенте
Культура и шоу-бизнес
19:27, Сегодня
Финал республиканского конкурса "Мир Абая" состоялся в Шымкенте
Подарок от всего сердца: зрительница из Петропавловска привезла портрет для Дженнифер Лопес
Культура и шоу-бизнес
18:16, Сегодня
Подарок от всего сердца: зрительница из Петропавловска привезла портрет для Дженнифер Лопес
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: