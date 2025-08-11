#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Он на ней бесплатно": как кузнечик стал звездой концерта Джей Ло в Алматы

Дженнифер Лопес, концерт, Алматы, кузнечик, публика, фанаты, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 09:39 Фото: Instagram/onthejlo
В воскресенье, 10 августа 2025 года, в Алматы завершилось мировое турне американской поп-дивы Дженнифер Лопес. Более 20 тысяч зрителей собрались на Центральном стадионе города и получили колоссальное удовольствие от музыкального вечера, сообщает Zakon.kz.

Одним из обсуждаемых моментом стал кузнечик, забравшийся на шею певицы. Этот курьезный случай произошел именно тогда, когда Лопес снимали крупным планом. Видео молниеносно разлетелись по Казнету.

В определенный момент актриса смахнула насекомое и продолжила выступление.

Так, первым поделившимся в Instagram видео стал блогер Артур Аскарулы.

"Кузнечик на Джей Ло", – кратко уточнил он в подписи к посту.

Комментаторы не заставили себя ждать и стали активно обсуждать случившееся.

Команда исполнительницы хита On the Floor с юмором отнеслась к нежданному гостю и также разместила видео.

  • Даже кузнечик побывал на концерте Джей Ло, а я – нет.
  • Вот у кого VIP-место.
  • Тот уровень профессионализма, к которому я иду. Королева.
  • Вы заплатили за концерт. А он на ней бесплатно.
  • Счастливый кузнечик.
  • Кузнечик выиграл эту жизнь.
  • А как эффектно она его убрала.
  • С нее спадает юбка эффектно, она стряхивает кузнечика эффектно, вообще, эффектная женщина.
  • Это было эпично.
  • Горжусь кузнечиком Казахстана.
  • Какая она машина и профессионал! Даже голос не дрогнул! Браво!
  • Надеюсь, Лопес будет рассказывать в своих интервью эту ситуацию как одну из самых смешных, которая случилась с ней на сцене.
  • Лучший момент.
  • Она мой герой.

, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 09:39
Более 20 тысяч человек пришли на шоу Дженнифер Лопес в Алматы

Ранее мы рассказывали, что предпринимателю Динмухаммеду Сыздыкову удалось осуществить свою мечту и вручить камзол Лопес. Это произошло во время ее визита в Астану 1 августа 2025 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Памела Андерсон запустила лимитированную серию соленых огурцов с цветами
Культура и шоу-бизнес
08:38, Сегодня
Памела Андерсон запустила лимитированную серию соленых огурцов с цветами
Умер экс-гитарист Стаса Михайлова, "ВИА Гры" и участник группы MBAND Роман Ефанов
Культура и шоу-бизнес
23:58, 10 августа 2025
Умер экс-гитарист Стаса Михайлова, "ВИА Гры" и участник группы MBAND Роман Ефанов
Более 20 тысяч человек пришли на шоу Дженнифер Лопес в Алматы
Культура и шоу-бизнес
22:52, 10 августа 2025
Более 20 тысяч человек пришли на шоу Дженнифер Лопес в Алматы
