Финансы

Доллар впервые с марта опустился ниже 500 тенге: что происходит с нацвалютой

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 23:06 Фото: Zakon.kz
Курс доллара в Казахстане впервые за восемь месяцев опустился ниже отметки в 500 тенге. Официальный показатель, установленный Национальным банком на 5 декабря, составляет 499,65 тг – последний раз подобный уровень фиксировался 28 марта, сообщает Zakon.kz.

Как пишут аналитики Первого кредитного бюро, ослабление американской валюты продолжалось три дня подряд, в среднем на 0,9% ежедневно. В итоге с 2 декабря доллар подешевел на 2,7% (13,8 тенге). На более длинном отрезке тенденция выглядит еще заметнее: с момента исторического максимума, установленного 2 октября (549,15 тг), доллар потерял около 9% стоимости, снизившись на 49,5 тенге

Также отмечается, что Национальный банк связывает укрепление тенге с эффектом умеренно жесткой денежно-кредитной политики. В регуляторе отмечают улучшение инфляционных ожиданий и рост реальной доходности тенговых инструментов, что делает их более привлекательными, в том числе для иностранных инвесторов.

Напомним, 10 октября Нацбанк повысил базовую ставку до 18% (+1,5 п.п.), а 28 ноября оставил ее неизменной.

По словам аналитиков, дополнительным фактором укрепления тенге стали повышенные продажи долларов Нацбанком в октябре-ноябре в рамках операций зеркалирования, направленных на балансировку денежной ликвидности. Валюта продается на рынке в объеме, эквивалентном эмиссии тенге, осуществляемой для закупки золота у отечественных производителей. Ранее изъятие ликвидности отставало от эмиссии – зеркалирование должно было компенсировать этот дисбаланс.

Регулятор ранее сообщал, что такие операции продолжатся и в декабре.

За последние три дня тенге укрепился и к евро. Официальный курс европейской валюты на 5 декабря составляет 582,89 тенге, что на 2,4% (14,1 тенге) ниже уровня 2 декабря. С начала октября евро ослаб почти синхронно с долларом – на 9,6% относительно максимума, зафиксированного 1 октября.

В отношении российского рубля устойчивого тренда не наблюдается – динамика остается волатильной. Курс на 5 декабря установлен на уровне 6,47 тенге (-0,2% за сутки).

Ранее Нацбанк Казахстана выступил с важным заявлением по курсу тенге.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
