Доллар по 518 тенге – что происходит с курсом валют

Национальная валюта продолжает укрепляться, пробив отметку в 518 тенге за доллар. Утром 20 ноября на Форекс доллар США падал, торгуясь по 517 тенге. К 11:30 по времени Астаны курс составил 518,16 тенге. Накануне курс доллара составлял 519,41 тенге, сообщает Zakon.kz.

При этом в обменных пунктах Алматы цена доллара тоже пошла на снижение – курс покупки/продажи: 518,41-520,59 тенге за доллар.

Ключевым фактором поддержки тенге, скорее всего, стали внутренние действия регулятора, которые перевесили спрос на иностранную валюту со стороны бизнеса и населения.

"Укрепление нацвалюты во многом происходит под влиянием внутренних факторов, включая приближение пика выплат квартального налогового периода, продажу инвалюты в рамках операций Нацбанка и субъектами КГС", заявили в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Интересно, что активное внимание к паре USD/KZT проявляет Bank of America.

"Несмотря на активное укрепление последних двух месяцев, аналитики BofA считают, что тенге все еще недооценен примерно на 8%". Экономист Эльдар Шамсутдинов

Оптимизм зарубежных специалистов подкрепляется фундаментальными улучшениями и скорым наступлением сезона укрепления:

Снижение давления ликвидности: уменьшение расходов из Национального фонда сократит приток ликвидности, что естественным образом ослабит давление на валюту.

уменьшение расходов из Национального фонда сократит приток ликвидности, что естественным образом ослабит давление на валюту. Пик налоговых платежей: с 25 ноября 2025 года экспортеры выйдут на пик налоговых платежей, создавая дополнительный спрос на тенге.

Фото: investing

Хотя расходы Нацфонда падают, а значит, сокращаются и валютные продажи, BofA не ожидает критического снижения объема валюты на рынке.

Аналитики прогнозируют, что даже при падении продаж из Нацфонда с ежемесячных 720 млн долларов (средний показатель 2025 года) минимум вдвое в 2026 году общие продажи валюты Нацбанком останутся на уровне около 1 млрд долларов в месяц.

Причина – зеркалирование внутренних покупок золота. Более того, регулятор рассматривает возможность зеркалировать и покупки золота за 2024 год, что может добавить еще 4-5 млрд долларов потенциальных продаж.

Отметим, что при этом Нацбанк продолжает изымать избыточную ликвидность.

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил, что для повышения эффективности денежно-кредитной политики регулятор продолжит реализацию дополнительных мер по связыванию и изъятию избыточной ликвидности. Так, после первого этапа обновленных нормативов минимальных резервных требований профицит ликвидности сократился с 7,7 до 5,8 трлн тенге. На втором и третьем этапах общий объем изъятой ликвидности достигнет 3,5 трлн и 3,9 трлн тенге соответственно.

Добавим, что с начала 2025 года введен механизм зеркалирования валютных операций. За десять месяцев 2025 года уже изъято 2,7 трлн тенге, а до конца года планируется дополнительно изъять около 1 трлн тенге.

В целом все опрошенные финансисты сходятся во мнении о дальнейшем сохранении курса в текущем диапазоне. Например, аналитики Apecon дают прогноз по курсу доллара к тенге на три дня в диапазоне 517-520 тенге, а совокупный прогноз трейдеров Investing – 518-520 тенге.

Это означает, что нацвалюта сохранит почти 4% укрепления за последний месяц. Арсен Темирбаев, помимо этого, указал на положительные внешние и внутренние факторы.

"Нефть стабильно балансирует между отметками 63-65 долларов за баррель, но это не главное. Положительное психологическое влияние на пару USD/KZT оказало принятие совместной программы правительства и Нацбанка РК и АРРФР по преодолению инфляции. Мой прогноз – 518-520 тенге". Арсен Темирбаев

Напомним, что вчера, 19 ноября, на заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова утверждена Программа совместных действий по стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы. Программа разработана правительством совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Как отмечают в пресс-службе премьера, документ направлен на исполнение поручений президента по обеспечению устойчивого экономического роста, снижению инфляции, импортозависимости и повышению доходов граждан.