Финансы

Доллар по 518 тенге – что происходит с курсом валют

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 11:42 Фото: unsplash
Национальная валюта продолжает укрепляться, пробив отметку в 518 тенге за доллар. Утром 20 ноября на Форекс доллар США падал, торгуясь по 517 тенге. К 11:30 по времени Астаны курс составил 518,16 тенге. Накануне курс доллара составлял 519,41 тенге, сообщает Zakon.kz.

При этом в обменных пунктах Алматы цена доллара тоже пошла на снижение – курс покупки/продажи: 518,41-520,59 тенге за доллар.

Ключевым фактором поддержки тенге, скорее всего, стали внутренние действия регулятора, которые перевесили спрос на иностранную валюту со стороны бизнеса и населения.

"Укрепление нацвалюты во многом происходит под влиянием внутренних факторов, включая приближение пика выплат квартального налогового периода, продажу инвалюты в рамках операций Нацбанка и субъектами КГС", заявили в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Интересно, что активное внимание к паре USD/KZT проявляет Bank of America.

"Несмотря на активное укрепление последних двух месяцев, аналитики BofA считают, что тенге все еще недооценен примерно на 8%". Экономист Эльдар Шамсутдинов

Оптимизм зарубежных специалистов подкрепляется фундаментальными улучшениями и скорым наступлением сезона укрепления:

  • Снижение давления ликвидности: уменьшение расходов из Национального фонда сократит приток ликвидности, что естественным образом ослабит давление на валюту.
  • Пик налоговых платежей: с 25 ноября 2025 года экспортеры выйдут на пик налоговых платежей, создавая дополнительный спрос на тенге.

Фото: investing

Хотя расходы Нацфонда падают, а значит, сокращаются и валютные продажи, BofA не ожидает критического снижения объема валюты на рынке.

Аналитики прогнозируют, что даже при падении продаж из Нацфонда с ежемесячных 720 млн долларов (средний показатель 2025 года) минимум вдвое в 2026 году общие продажи валюты Нацбанком останутся на уровне около 1 млрд долларов в месяц.

Причина – зеркалирование внутренних покупок золота. Более того, регулятор рассматривает возможность зеркалировать и покупки золота за 2024 год, что может добавить еще 4-5 млрд долларов потенциальных продаж.

Отметим, что при этом Нацбанк продолжает изымать избыточную ликвидность.

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил, что для повышения эффективности денежно-кредитной политики регулятор продолжит реализацию дополнительных мер по связыванию и изъятию избыточной ликвидности. Так, после первого этапа обновленных нормативов минимальных резервных требований профицит ликвидности сократился с 7,7 до 5,8 трлн тенге. На втором и третьем этапах общий объем изъятой ликвидности достигнет 3,5 трлн и 3,9 трлн тенге соответственно.

Добавим, что с начала 2025 года введен механизм зеркалирования валютных операций. За десять месяцев 2025 года уже изъято 2,7 трлн тенге, а до конца года планируется дополнительно изъять около 1 трлн тенге.

В целом все опрошенные финансисты сходятся во мнении о дальнейшем сохранении курса в текущем диапазоне. Например, аналитики Apecon дают прогноз по курсу доллара к тенге на три дня в диапазоне 517-520 тенге, а совокупный прогноз трейдеров Investing – 518-520 тенге.

Это означает, что нацвалюта сохранит почти 4% укрепления за последний месяц. Арсен Темирбаев, помимо этого, указал на положительные внешние и внутренние факторы.

"Нефть стабильно балансирует между отметками 63-65 долларов за баррель, но это не главное. Положительное психологическое влияние на пару USD/KZT оказало принятие совместной программы правительства и Нацбанка РК и АРРФР по преодолению инфляции. Мой прогноз – 518-520 тенге".Арсен Темирбаев

Напомним, что вчера, 19 ноября, на заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова утверждена Программа совместных действий по стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы. Программа разработана правительством совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Как отмечают в пресс-службе премьера, документ направлен на исполнение поручений президента по обеспечению устойчивого экономического роста, снижению инфляции, импортозависимости и повышению доходов граждан.

Андрей Зубов
