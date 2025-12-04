#Казахстан в сравнении
Финансы

Нацбанк Казахстана выступил с важным заявлением по курсу тенге

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 14:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Национальный банк Казахстана (НБК) сегодня, 4 декабря 2025 года, выпустил информационное сообщение по валютному рынку в связи с укреплением тенге к доллару, передает корреспондент Zakon.kz.

Из него следует, что с октября текущего года наблюдается устойчивое укрепление обменного курса тенге до уровней 499-500 тенге за доллар (на 9%).

"Укрепление национальной валюты отражает сочетание благоприятных внешних условий, последовательной макроэкономической политики и улучшившихся ожиданий инвесторов", – заявили в пресс-службе НБК в четверг.

Так, мировые цены на нефть стабильно удерживаются выше отметки в 60 долларов за баррель. Одновременно цикл снижения ставки Федеральной резервной системы США способствовал ослаблению глобального индекса доллара на 8,3% и укреплению индекса валют развивающихся рынков на 8,3% с начала года. На этом фоне сохраняется повышенный интерес международных инвесторов к активам развивающихся стран, включая рынок Казахстана.

"Ключевую роль в укреплении тенге сыграла согласованная политика правительства и Национального банка, направленная на снижение инфляционного давления и повышение предсказуемости макроэкономической среды".Пресс-служба НБК

В частности, правительством, Нацбанком и Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка реализуется Программа совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния на 2026-2028 годы. Данная программа направлена на устранение дисбалансов между спросом и предложением, повышение эффективности бюджетных расходов, реализацию мер микро- и макропруденциального регулирования, рост реальных доходов граждан и формирование условий для устойчивого экономического роста за счет снижения и стабилизации инфляции.

"Последовательные решения Национального банка укрепили доверие участников рынка. Проводимая умеренно жесткая денежно-кредитная политика способствовала пересмотру инфляционных ожиданий и увеличению реальной доходности тенговых инструментов, что существенно повысило их привлекательность, в том числе для нерезидентов".Пресс-служба НБК

По данным Нацбанка, с начала октября по состоянию на конец ноября текущего года объем портфельных инвестиций нерезидентов в ГЦБ РК увеличился на 1,1 млрд долларов, а совокупный объем владений достиг исторического максимума в 3,6 млрд долларов в эквиваленте. С начала года прирост вложений составил 1,5 млрд долларов. Это также способствовало снижению стоимости заимствований Минфина на длинном конце кривой более чем на 1 п.п.: в декабре 9-летние ГЦБ были размещены под 16,1% против 17,2% в октябре.

"Возросшее предложение иностранной валюты со стороны иностранных инвесторов стало прямым фактором укрепления тенге. Дополнительно поддержку курсу оказал благоприятный внешний фон".Пресс-служба НБК

Отмечается, что системная работа Нацбанка по развитию инфраструктуры рынка государственных ценных бумаг – повышение прозрачности операций, формирование кривой доходности, совершенствование условий доступа и расчетных процедур для нерезидентов – сформировала качественную базу для функционирования рынка и поддерживает интерес иностранных инвесторов.

"Также укрепление национальной валюты выступает значимым фактором стабилизации инфляции. С учетом доли импорта в потребительской корзине, укрепление тенге ограничивает перенос внешнего ценового давления на внутренние цены".Пресс-служба НБК

Таким образом, как считают в Нацбанке, текущая динамика обменного курса отражает улучшение качества экономической политики и формирование более предсказуемой макросреды (координация денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики), следствием которой стала позитивная оценка Казахстана глобальными инвесторами и приток портфельных инвестиций в страну.

"Последовательная умеренно-жесткая денежно-кредитная политика Национального банка служит важным сигналом приверженности целям ценовой стабильности, укрепляя доверие инвесторов к инструментам, номинированным в тенге. Национальный банк продолжает придерживаться режима свободного плавания и допускает разумную двустороннюю волатильность курса тенге. Ситуация на валютном рынке находится под постоянным мониторингом. На текущий момент Национальный банк не наблюдает спекулятивной активности и не видит факторов, требующих вмешательства".Пресс-служба НБК

Ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана ожидает замедления роста ВВП и ускорения инфляции.

500 тенге за доллар – уже не мечта, а почти реальность

О том, какими были курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 декабря 2025 года, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
