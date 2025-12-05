Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 499,65 тенге, евро – 582,89 тенге, рубля – 6,47 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 506,2 тенге, продажи – 513,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 586,4 тенге, продажи – 596,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,65 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 506,3 тенге, продажи – 509 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 588,7 тенге, продажи – 594,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,47 тенге, продажи – 6,60 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 506 тенге, продажи – 508,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 586,2 тенге, продажи – 593 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,49 тенге, продажи – 6,57.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.