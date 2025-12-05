Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 декабря

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 5 декабря 2025 года (на 11:12).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 499,65 тенге, евро – 582,89 тенге, рубля – 6,47 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 506,2 тенге, продажи – 513,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 586,4 тенге, продажи – 596,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,65 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 506,3 тенге, продажи – 509 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 588,7 тенге, продажи – 594,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,47 тенге, продажи – 6,60 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 506 тенге, продажи – 508,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 586,2 тенге, продажи – 593 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,49 тенге, продажи – 6,57. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

