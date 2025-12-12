Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 декабря

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 12 декабря 2025 года (на 11:07).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 520,02 тенге, евро – 608,79 тенге, рубля – 6,57 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 519,7 тенге, продажи – 526,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 607,9 тенге, продажи – 617,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,45 тенге, продажи – 6,60 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 522,7 тенге, продажи – 525 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 609,5 тенге, продажи – 616 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,47 тенге, продажи – 6,60 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 522,8 тенге, продажи – 525,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 607,6 тенге, продажи – 613,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,49 тенге, продажи – 6,58. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

