Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 520,02 тенге, евро – 608,79 тенге, рубля – 6,57 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 519,7 тенге, продажи – 526,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 607,9 тенге, продажи – 617,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,45 тенге, продажи – 6,60 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 522,7 тенге, продажи – 525 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 609,5 тенге, продажи – 616 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,47 тенге, продажи – 6,60 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 522,8 тенге, продажи – 525,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 607,6 тенге, продажи – 613,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,49 тенге, продажи – 6,58.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.