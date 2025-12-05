В Казахстане стало слишком много денег: Нацбанк назвал еще одну причину рекордной инфляции

Регулятор зафиксировал существенное ускорение годовых темпов роста денег в экономике. В октябре текущего года общая денежная масса (агрегат M3) и ее тенговая составляющая выросли на 17,7% и 17,8%, соответственно, сообщает Zakon.kz.

При этом расширение денежного предложения в экономике в основном обусловлено увеличением кредитования, а также активным привлечением внешних займов правительством РК.

Факторы роста инфляции

Согласно докладу Нацбанка РК о денежно-кредитной политике за ноябрь, рост денежной массы в Казахстане поддерживался несколькими ключевыми факторами:

Кредитование продолжает увеличивать объем денег в экономике.

продолжает увеличивать объем денег в экономике. Правительство активно привлекает внешние займы для покрытия дефицита бюджета. Это приводит к увеличению вклада фискальных операций и внешних активов в общее денежное предложение.

для покрытия дефицита бюджета. Это приводит к увеличению вклада фискальных операций и внешних активов в общее денежное предложение. Объем выпуска государственных ценных бумаг (ГЦБ) Министерства финансов РК за август-октябрь 2025 года вырос на 50,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее заметный рост наблюдался в краткосрочном, до 1 года (рост в 5,2 раза), и долгосрочном, свыше 5 лет, сегментах (рост в 2,9 раза).

Фото: Zakon.kz

В целом, по мнению аналитиков, основным источником ускорения инфляции сегодня является увеличение денежной массы, госрасходов и высокий импорт потребительских товаров.

Фото: Zakon.kz

Фокус на длинной ликвидности

Тем не менее, экономист Руслан Султанов считает, что структура денег в стране "взрослеет": это проявляется в том, что меньше мгновенной оборотной ликвидности остается у бизнеса (то есть агрегат M1), и больше средств переходит в "длинные" тенговые депозиты, а также в валютную "подушку" компаний (FX-подушку).

Этот структурный сдвиг создает двоякие инфляционные риски:

С одной стороны, охлаждение M1 (наиболее ликвидных денег) сдерживает краткосрочный потребительский импульс.

С другой стороны, ускорение более широких агрегатов, включающих депозиты при ограниченном росте предложения товаров, поддерживает давление на цены через канал издержек и курса.

"Для Национального банка фокус смещается на тонкую стерилизацию (операции изъятия, ноты НБК) и аккуратную координацию с бюджетом. Это необходимо, чтобы рост резервов не "перекрутил" денежный рынок, а расширение широких агрегатов не перетекло в устойчивый инфляционный импульс". Руслан Султанов

В конце отметим, что, несмотря на активное развитие безналичных платежей, наличные деньги сохраняют высокую значимость в Казахстане. По опросу НБРК за 2024 год, 48,9% респондентов использовали наличные как средство платежа.