Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 522,382 тенге, евро – 612,6 тенге, рубля – 6,54 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 520,3 тенге, продажи – 527,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 609,5 тенге, продажи – 619,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,42 тенге, продажи – 6,57 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 521,4 тенге, продажи – 523,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 610,7 тенге, продажи – 615,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,46 тенге, продажи – 6,57 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 521,5 тенге, продажи – 523,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 609,4 тенге, продажи – 615,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,47 тенге, продажи – 6,55.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.