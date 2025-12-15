Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 декабря

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 15 декабря 2025 года (на 11:07).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 522,382 тенге, евро – 612,6 тенге, рубля – 6,54 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 520,3 тенге, продажи – 527,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 609,5 тенге, продажи – 619,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,42 тенге, продажи – 6,57 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 521,4 тенге, продажи – 523,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 610,7 тенге, продажи – 615,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,46 тенге, продажи – 6,57 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 521,5 тенге, продажи – 523,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 609,4 тенге, продажи – 615,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,47 тенге, продажи – 6,55. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

