#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Финансы

Стоимость золотисто-розового металла побила рекорды на фоне новостей из Китая

Медь, слитки, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 08:40 Фото: pexels
Стоимость меди достигла исторического максимума на фоне заявлений правительства Китая об укреплении внутреннего спроса в качестве ключевого экономического приоритета на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

По данным Hellenic Shipping News, стоимость цветного металла выросла на 1,3%, достигнув рекордных 11 771 доллара за тонну.

Рост цены произошел на фоне заявления властей КНР, согласно которому Пекин планирует придерживаться "более проактивного" подхода к налогово-бюджетной политике, сохранив "умеренно мягкую" денежно-кредитную политику.

"Медь выиграет от мер поддержки, направленных на модернизацию электросетей и развитие вычислительной мощности. Динамика роста остается весьма оптимистичной", – сказал аналитик китайской брокерской компании Cofco Futures Co. Сюй Ваньцю.

В августе акции китайских компаний, занятых добычей редкоземельных металлов, испытали значительный скачок роста. Причиной тому стало ужесточение государственного регулирования в данной отрасли, которое, как ожидалось, благоприятно отразится на позициях крупных участников рынка.

Ранее финансисты выяснили, сколько золота на планете осталось добыть.

Аксинья Титова
