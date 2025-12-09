Стоимость золотисто-розового металла побила рекорды на фоне новостей из Китая
Стоимость меди достигла исторического максимума на фоне заявлений правительства Китая об укреплении внутреннего спроса в качестве ключевого экономического приоритета на 2026 год, сообщает Zakon.kz.
По данным Hellenic Shipping News, стоимость цветного металла выросла на 1,3%, достигнув рекордных 11 771 доллара за тонну.
Рост цены произошел на фоне заявления властей КНР, согласно которому Пекин планирует придерживаться "более проактивного" подхода к налогово-бюджетной политике, сохранив "умеренно мягкую" денежно-кредитную политику.
"Медь выиграет от мер поддержки, направленных на модернизацию электросетей и развитие вычислительной мощности. Динамика роста остается весьма оптимистичной", – сказал аналитик китайской брокерской компании Cofco Futures Co. Сюй Ваньцю.
В августе акции китайских компаний, занятых добычей редкоземельных металлов, испытали значительный скачок роста. Причиной тому стало ужесточение государственного регулирования в данной отрасли, которое, как ожидалось, благоприятно отразится на позициях крупных участников рынка.
