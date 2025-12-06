"Больше нет": финансисты выяснили, сколько золота на планете осталось добыть

Золото переживает период бурного роста: с начала года его цена выросла более чем на 50%, несмотря на отступление от рекордных значений октября 2025 года в 4380 долларов США (более 2 млн 215 тыс.) за тройскую унцию, сообщает Zakon.kz.

В третьем квартале 2025 года закупки центральными банками выросли на 28% по сравнению с предыдущим кварталом. Новая инфографика, основанная на данных Всемирного золотого совета, показывает полный объем мирового предложения золота – как добытого, так и хранящегося в недрах.





Фото: gold.org

По состоянию на конец 2024 года общий объем добытого (наземного) золота составлял 216 265 тонн. При цене 4166 доллара за тройскую унцию стоимость всего извлеченного человечеством золота оценивается в 29 триллионов долларов.

Если же учесть все разведанные подземные запасы, общий объем возрастает до 348 375 тонн. Если бы все это золото мира собрали в один шар, его диаметр составил бы около 32,5 метров – примерно равная высоте Белого дома, измеренной от лужайки с южной стороны до верхушки флагштока.

Подземные запасы (еще не добытое золото) оцениваются в 132 110 тонн. Поскольку большая часть мирового золота уже извлечена на поверхность, лишь около 38% от известных запасов остается под землей в виде резервов и ресурсов.

При темпе добычи 2024 года, составлявшем примерно 3661 тонну в год, этих подземных запасов хватило бы менее чем на четыре десятилетия – при условии, что будущий рост цен или технологический прогресс сделают ресурсы экономически выгодными для разработки.

Ранее в Минфине поделились хорошими новостями для налогоплательщиков.