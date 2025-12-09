Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 508,3 тенге, евро – 592,17 тенге, рубля – 6,63 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 511,7 тенге, продажи – 518,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 594,5 тенге, продажи – 604,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,54 тенге, продажи – 6,69 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 514,8 тенге, продажи – 517,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 595,7 тенге, продажи – 601,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,53 тенге, продажи – 6,65 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 514,5 тенге, продажи – 516,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 594,1 тенге, продажи – 600,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,55 тенге, продажи – 6,63.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.