Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 9 декабря

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 9 декабря 2025 года (на 11:07).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 508,3 тенге, евро – 592,17 тенге, рубля – 6,63 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 511,7 тенге, продажи – 518,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 594,5 тенге, продажи – 604,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,54 тенге, продажи – 6,69 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 514,8 тенге, продажи – 517,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 595,7 тенге, продажи – 601,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,53 тенге, продажи – 6,65 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 514,5 тенге, продажи – 516,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 594,1 тенге, продажи – 600,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,55 тенге, продажи – 6,63. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: