Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 декабря

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 11 декабря 2025 года (на 11:07).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,39 тенге, евро – 603,09 тенге, рубля – 6,68 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 517,7 тенге, продажи – 524,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 602,6 тенге, продажи – 612,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,50 тенге, продажи – 6,65 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 520,1 тенге, продажи – 522,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 604,4 тенге, продажи – 607,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,52 тенге, продажи – 6,65 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 520,2 тенге, продажи – 522,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 602 тенге, продажи – 608,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,51 тенге, продажи – 6,61. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: