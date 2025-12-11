Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,39 тенге, евро – 603,09 тенге, рубля – 6,68 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 517,7 тенге, продажи – 524,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 602,6 тенге, продажи – 612,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,50 тенге, продажи – 6,65 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 520,1 тенге, продажи – 522,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 604,4 тенге, продажи – 607,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,52 тенге, продажи – 6,65 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 520,2 тенге, продажи – 522,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 602 тенге, продажи – 608,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,51 тенге, продажи – 6,61.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.