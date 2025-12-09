Жилье в Казахстане за год подорожало на 15%
По итогам ноября 2025 года рынок нового жилья в Казахстане демонстрирует умеренный, но неоднородный рост. Среднереспубликанский показатель за месяц, по данным БНС АСПиР РК, составляет около +2,5%, однако динамика по городам существенно различается, формируя сегментированную структуру рынка.
Месячная динамика (ноябрь к октябрю 2025)
В ряде городов рост цен носит выраженный характер.
- Актобе: +4,3%;
- Алматы: +3,5%;
- Астана: +3,2%;
- Талдыкорган: +2,3%;
- Кокшетау: +2,1%.
В большинстве областных центров цены не изменились. Это свидетельствует о выжидательной позиции покупателей и девелоперов перед возможным удорожанием квартир в начале 2026 года, связанного с повышением НДС.
Конаев – единственный город с отрицательной динамикой (–0,2%), что может указывать на локальную коррекцию после активного роста предыдущих периодов.
Годовая динамика (ноябрь 2025 к ноябрю 2024)
Годовой рост по стране составляет около +15,5%. При этом четко выделяются четыре лидера:
- Алматы: +19,9%;
- Павлодар: +19,6%;
- Конаев: +17,5%;
- Астана: +17,4%.
Минимальные темпы годового роста зафиксированы в:
- Усть-Каменогорске: +1,3%;
- Семее: +1,9%;
- Туркестане: +1,9%.
Фото: Zakon.kz
Пятилетняя динамика (2020–2025 годы)
Долгосрочный анализ характеризует устойчивые тренды по регионам. Средний рост по стране – около +65,3%.
Лидеры пятилетнего периода:
- Астана: +82,9%;
- Актобе: +81,4%;
- Павлодар: +70,3%;
- Костанай: +70,1%;
- Алматы: +63,0%.
Аутсайдеры пятилетнего периода:
- Жезказган: +7,2%;
- Конаев: +17,5% (ниже среднереспубликанского уровня);
В целом видно, что Астана, Алматы, Актобе и Павлодар формируют ядро наиболее динамичных рынков недвижимости. При этом пятилетняя динамика подтверждает структурное расслоение: часть регионов демонстрирует устойчивый рост, в то время как другие практически не развиваются. Жезказган, Усть-Каменогорск, Семей, Туркестан – зоны минимального роста, требующие осторожного подхода со стороны покупателей и инвесторов.
И, наконец, главный вывод. Региональная сегментация первичного жилья усиливается: рынок новых квартир все меньше напоминает единое пространство и все больше – совокупность отдельных локальных зон с разной логикой развития.
