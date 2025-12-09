Жилье в Казахстане за год подорожало на 15%

Цены на недвижимость в Казахстане продолжают стремительно расти, но в декабре появилась новая тенденция: рост стоимости квартир в новостройках смещается из мегаполисов в регионы, сообщает Zakon.kz.

По итогам ноября 2025 года рынок нового жилья в Казахстане демонстрирует умеренный, но неоднородный рост. Среднереспубликанский показатель за месяц, по данным БНС АСПиР РК, составляет около +2,5%, однако динамика по городам существенно различается, формируя сегментированную структуру рынка.

Месячная динамика (ноябрь к октябрю 2025)

В ряде городов рост цен носит выраженный характер.

Актобе: +4,3%;

Алматы: +3,5%;

Астана: +3,2%;

Талдыкорган: +2,3%;

Кокшетау: +2,1%.

В большинстве областных центров цены не изменились. Это свидетельствует о выжидательной позиции покупателей и девелоперов перед возможным удорожанием квартир в начале 2026 года, связанного с повышением НДС.

Конаев – единственный город с отрицательной динамикой (–0,2%), что может указывать на локальную коррекцию после активного роста предыдущих периодов.

Годовая динамика (ноябрь 2025 к ноябрю 2024)

Годовой рост по стране составляет около +15,5%. При этом четко выделяются четыре лидера:

Алматы: +19,9%;

Павлодар: +19,6%;

Конаев: +17,5%;

Астана: +17,4%.

Минимальные темпы годового роста зафиксированы в:

Усть-Каменогорске: +1,3%;

Семее: +1,9%;

Туркестане: +1,9%.

Фото: Zakon.kz

Пятилетняя динамика (2020–2025 годы)

Долгосрочный анализ характеризует устойчивые тренды по регионам. Средний рост по стране – около +65,3%.

Лидеры пятилетнего периода:

Астана: +82,9%;

Актобе: +81,4%;

Павлодар: +70,3%;

Костанай: +70,1%;

Алматы: +63,0%.

Аутсайдеры пятилетнего периода:

Жезказган: +7,2%;

Конаев: +17,5% (ниже среднереспубликанского уровня);

В целом видно, что Астана, Алматы, Актобе и Павлодар формируют ядро наиболее динамичных рынков недвижимости. При этом пятилетняя динамика подтверждает структурное расслоение: часть регионов демонстрирует устойчивый рост, в то время как другие практически не развиваются. Жезказган, Усть-Каменогорск, Семей, Туркестан – зоны минимального роста, требующие осторожного подхода со стороны покупателей и инвесторов.

И, наконец, главный вывод. Региональная сегментация первичного жилья усиливается: рынок новых квартир все меньше напоминает единое пространство и все больше – совокупность отдельных локальных зон с разной логикой развития.

Ранее мы рассказали, как налоговая реформа меняет рынок жилья в Казахстане.