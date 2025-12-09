#Казахстан в сравнении
Финансы

Жилье в Казахстане за год подорожало на 15%

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 12:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Цены на недвижимость в Казахстане продолжают стремительно расти, но в декабре появилась новая тенденция: рост стоимости квартир в новостройках смещается из мегаполисов в регионы, сообщает Zakon.kz.

По итогам ноября 2025 года рынок нового жилья в Казахстане демонстрирует умеренный, но неоднородный рост. Среднереспубликанский показатель за месяц, по данным БНС АСПиР РК, составляет около +2,5%, однако динамика по городам существенно различается, формируя сегментированную структуру рынка.

Месячная динамика (ноябрь к октябрю 2025)

В ряде городов рост цен носит выраженный характер.

  • Актобе: +4,3%;
  • Алматы: +3,5%;
  • Астана: +3,2%;
  • Талдыкорган: +2,3%;
  • Кокшетау: +2,1%.

В большинстве областных центров цены не изменились. Это свидетельствует о выжидательной позиции покупателей и девелоперов перед возможным удорожанием квартир в начале 2026 года, связанного с повышением НДС.

Конаев – единственный город с отрицательной динамикой (–0,2%), что может указывать на локальную коррекцию после активного роста предыдущих периодов.

Годовая динамика (ноябрь 2025 к ноябрю 2024)

Годовой рост по стране составляет около +15,5%. При этом четко выделяются четыре лидера:

  • Алматы: +19,9%;
  • Павлодар: +19,6%;
  • Конаев: +17,5%;
  • Астана: +17,4%.

Минимальные темпы годового роста зафиксированы в:

  • Усть-Каменогорске: +1,3%;
  • Семее: +1,9%;
  • Туркестане: +1,9%.

Фото: Zakon.kz

Пятилетняя динамика (2020–2025 годы)

Долгосрочный анализ характеризует устойчивые тренды по регионам. Средний рост по стране – около +65,3%.

Лидеры пятилетнего периода:

  • Астана: +82,9%;
  • Актобе: +81,4%;
  • Павлодар: +70,3%;
  • Костанай: +70,1%;
  • Алматы: +63,0%.

Аутсайдеры пятилетнего периода:

  • Жезказган: +7,2%;
  • Конаев: +17,5% (ниже среднереспубликанского уровня);

В целом видно, что Астана, Алматы, Актобе и Павлодар формируют ядро наиболее динамичных рынков недвижимости. При этом пятилетняя динамика подтверждает структурное расслоение: часть регионов демонстрирует устойчивый рост, в то время как другие практически не развиваются. Жезказган, Усть-Каменогорск, Семей, Туркестан – зоны минимального роста, требующие осторожного подхода со стороны покупателей и инвесторов.

И, наконец, главный вывод. Региональная сегментация первичного жилья усиливается: рынок новых квартир все меньше напоминает единое пространство и все больше – совокупность отдельных локальных зон с разной логикой развития.

Ранее мы рассказали, как налоговая реформа меняет рынок жилья в Казахстане.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
