Подорожает или подешевеет: как паводки повлияют на рынок жилья в Казахстане

Эксперты по недвижимости в затруднении. Никто сегодня не может определенно сказать, как отразятся на ценах на дома и квартиры масштабные наводнения на севере и западе страны. О том, какие тенденции сегодня на рынке жилья, рассказывает Zakon.kz.

Паводки вызовут скачок цен на жилье

Такое мнение высказывают эксперты, а именно ведущий аналитик Данияр Кабиден и управляющий директор Евгения Пак, которые обнародовали исследование, где отмечены факторы, способные поднять цены на первичное жилье.

"Непосредственный ущерб, нанесенный затоплением более 3700 домов и эвакуацией около 75 тыс. человек, приведет к возрастанию спроса на жилье в не затронутых паводком районах. Хотя, вполне возможно, что первичный эффект затронет рынок арендного жилья. В целом, влияние паводков на цены на первичное жилье будет зависеть от множества факторов, включая масштаб ущерба от паводков, эффективность мер по восстановлению и стратегии развития региона после бедствия". Данияр Кабиден

Рынок никак не отреагирует на затопления

Такого мнения придерживается эксперт по недвижимости Нина Лукьяненко. По ее словам, рынок аренды и рынок первички будут вести себя стабильно.

"Есть мнения, что сейчас люди, потерявшие жилье во время паводков, ринутся в областные центры и в мегаполисы, чтобы там купить себе жилье и таким образом обезопасить себя от будущих наводнений. Я же полагаю, что у граждан из затопленных районов просто нет таких больших средств, чтобы купить себе городское комфортное жилье". Нина Лукьяненко

Есть у эксперта сомнения и по ситуации с арендным жильем.

"В стране просто нет такого объема арендных квартир и домов, в которые можно было бы заселить несчастных людей, попавших в беду. Арендные программы имеют ряд ограничений, и вряд ли здесь будут изменения. Очень сомневаюсь и в том, что будет развернуто масштабное строительство нового арендного жилья". Нина Лукьяненко

По мнению Лукьяненко, проблема будет решена скорейшим строительством новых домов для пострадавших.

Сколько денег даст государство на строительство новых домов?

Как сообщил министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев, сейчас акиматы собирают информацию и ведут подсчет поврежденных водой домов.

"Мы будем выделять средства из местных бюджетов, после – из республиканского бюджета. Сейчас 22 млн тенге закладываем в стоимость одного дома. Это 80 квадратов на дом или стоимость 2-комнатой квартиры, 281 тыс. тенге за 1 квадратный метр. В дальнейшем деньги будут выделяться из бюджета, исходя из этой стоимости". Канат Шарлапаев

Также в министерстве сообщили о двух вариантах обеспечения пострадавших граждан жильем, если их дом разрушен и не подлежит восстановлению.

Это либо строительство нового жилья, либо приобретение готового жилья на рынке недвижимости. При этом у людей будет возможность выбрать жилье самостоятельно, однако предусмотрено ограничение по стоимости, которая не должна превышать цифры утвержденного типового проекта.

Кроме этого, будут построены дома для дачников. Им будут строить дома по утвержденным акиматами типовым проектам. Если дом подлежит ремонту, то к работам привлекут подрядные организации акиматов, а также собственники смогут самостоятельно отремонтировать свой дом за счет возмещения.

Рынок жилья отреагирует на паводки, но косвенно

В Казахстане возможен рост стоимости новостроек из-за удорожания строительных материалов. С такой проблемой уже сталкиваются в России, где наводнения были такими же разрушительными, как и у нас. Как полагает директор строительной компании Денис Жалнин, резко нарастить объем поставок строительных материалов для восстановления домов крайне затруднительно.

"Кроме стройматериалов нужно привлечь в регионы, более всего пострадавшие от паводков, квалифицированную рабочую силу – это тоже сложная задача. Поэтому в первые месяцы рост стоимости как материалов, так и услуг, скорее всего, будет неизбежен". Денис Жалнин

Однако полностью отождествлять ситуацию в России и в Казахстане нельзя. Слишком разная политическая ситуация в этих странах, да и объемы строительства и логистики несопоставимые, вновь возражает Нина Лукьяненко.

"В Казахстане строительство домов будет проведено в кратчайшие сроки. А строительные материалы мы так и так в большей части покупаем за рубежом. К тому же, сумма на строительство квадратного метра нового жилья выделена не очень большая, поэтому все будет очень экономно". Нина Лукьяненко

В конце остается отметить, что цены на первичное жилье в Казахстане будут медленно расти независимо от природных катаклизмов. Так, по данным платформы по продаже и аренде жилья в Казахстане, на 31 марта 2024 года цена квадратного метра нового жилья составила 420 637 тенге. А 29 февраля стоимость одного квадратного метра равнялась 405 473 тенге.