Финансы

Назван курс доллара к тенге в 2026 году

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 15:31 Фото: pexels
Ассоциация финансистов Казахстана провела декабрьский опрос среди профессиональных участников финансового рынка. Вердикт такой: краткосрочная динамика тенге улучшилась, но на горизонте года национальную валюту ждут привычные потрясения, сообщает Zakon.kz.

Курс тенге: укрепление сейчас, ослабление – после

Новые прогнозы специалистов отражают давление сырьевой конъюнктуры, бюджетной политики и сохраняющейся инфляции.

Тенге усиливается третий месяц подряд, и это зафиксировано в краткосрочных прогнозах. Через месяц участники рынка ожидают 517,1 тенге за доллар против предыдущей оценки 532,8.

"Переоценка курса на коротком горизонте отражает действие ряда факторов – продажи инвалюты НБРК и КГС, налоговый период, притоки нерезидентов в ГЦБ и эффект жесткой риторики регулятора".АФК

Однако на 12-месячном горизонте эксперты закладывают ослабление курса примерно на 9% – с текущих 508,1 тенге за доллар до 553,6 тенге за доллар.

Фото: Zakon.kz

Факторы давления остаются фундаментальными:

  • снижение экспортных доходов;
  • рост импорта в рамках инфраструктурных и инвестиционных проектов;
  • почти двукратное сокращение трансфертов из Нацфонда – 2,8 трлн тенге против 5,3 трлн тенге годом ранее.

ВВП и Brent: возможно снижение

Прогноз по стоимости нефти также скорректирован: через год эксперты ожидают 62,6 доллара за баррель вместо прежних 65,2. Избыточное предложение и вялый спрос формируют риски глубокого отрицательного сальдо текущего счета.

"Это будет оказывать фундаментальное давление на нацвалюту и негативно скажется на экономическом росте".АФК

Прогноз по росту экономики АФК теперь ослаблен – 4,4% вместо прежних 4,5%. Формально снижение минимальное, но набор факторов говорит о сдержанности ожиданий:

  • высокая база текущего года;
  • более низкие цены на энергоресурсы;
  • жесткие финансовые условия;
  • двузначная инфляция;
  • сокращение изъятий из Нацфонда.

Фото: Zakon.kz

Инфляция: рост возможен, но необязателен

Ожидания рынка по инфляции ухудшились: прогноз по индексу потребительских цен повышен до 11,7% (ранее 11,2%). Ноябрьское ускорение ИПЦ в месячной динамике подтверждает: устойчивого дезинфляционного тренда нет.

Основные риски:

  • снижение сырьевых цен;
  • возможное ослабление тенге;
  • предстоящие налоговые изменения.
"С учетом повышенных инфляционных ожиданий и отсутствия признаков устойчивого дезинфляционного тренда рынок закладывает сохранение базовой ставки на уровне 18% на заседании в январе".АФК

При этом специалисты АФК прогнозируют: через год базовая ставка может быть снижена до 16,5% под влиянием ожидаемого ослабления разовых проинфляционных факторов. То есть эффект налоговой реформы и изменения тарифов может быть в большей степени исчерпан, к тому же произойдет охлаждение внутреннего спроса из-за высоких ставок.

Все это создаст пространство для осторожного смягчения денежно-кредитных условий.

Примечание: в исследовании АФК изучалось мнение профессиональных участников финансового рынка, представителей банковских, страховых, брокерских организаций, сотрудников аналитических и казначейских подразделений.

Ранее мы рассказали о необычной тенденции: инфляция в Казахстане сместилась на уровень регионов. В некоторых областях общий годовой рост цен достиг максимальных 14,2% – выше, чем в среднем по стране.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
