Назван курс доллара к тенге в 2026 году

Ассоциация финансистов Казахстана провела декабрьский опрос среди профессиональных участников финансового рынка. Вердикт такой: краткосрочная динамика тенге улучшилась, но на горизонте года национальную валюту ждут привычные потрясения, сообщает Zakon.kz.

Курс тенге: укрепление сейчас, ослабление – после

Новые прогнозы специалистов отражают давление сырьевой конъюнктуры, бюджетной политики и сохраняющейся инфляции.

Тенге усиливается третий месяц подряд, и это зафиксировано в краткосрочных прогнозах. Через месяц участники рынка ожидают 517,1 тенге за доллар против предыдущей оценки 532,8.

"Переоценка курса на коротком горизонте отражает действие ряда факторов – продажи инвалюты НБРК и КГС, налоговый период, притоки нерезидентов в ГЦБ и эффект жесткой риторики регулятора". АФК

Однако на 12-месячном горизонте эксперты закладывают ослабление курса примерно на 9% – с текущих 508,1 тенге за доллар до 553,6 тенге за доллар.

Факторы давления остаются фундаментальными:

снижение экспортных доходов;

рост импорта в рамках инфраструктурных и инвестиционных проектов;

почти двукратное сокращение трансфертов из Нацфонда – 2,8 трлн тенге против 5,3 трлн тенге годом ранее.

ВВП и Brent: возможно снижение

Прогноз по стоимости нефти также скорректирован: через год эксперты ожидают 62,6 доллара за баррель вместо прежних 65,2. Избыточное предложение и вялый спрос формируют риски глубокого отрицательного сальдо текущего счета.

"Это будет оказывать фундаментальное давление на нацвалюту и негативно скажется на экономическом росте". АФК

Прогноз по росту экономики АФК теперь ослаблен – 4,4% вместо прежних 4,5%. Формально снижение минимальное, но набор факторов говорит о сдержанности ожиданий:

высокая база текущего года;

более низкие цены на энергоресурсы;

жесткие финансовые условия;

двузначная инфляция;

сокращение изъятий из Нацфонда.

Инфляция: рост возможен, но необязателен

Ожидания рынка по инфляции ухудшились: прогноз по индексу потребительских цен повышен до 11,7% (ранее 11,2%). Ноябрьское ускорение ИПЦ в месячной динамике подтверждает: устойчивого дезинфляционного тренда нет.

Основные риски:

снижение сырьевых цен;

возможное ослабление тенге;

предстоящие налоговые изменения.

"С учетом повышенных инфляционных ожиданий и отсутствия признаков устойчивого дезинфляционного тренда рынок закладывает сохранение базовой ставки на уровне 18% на заседании в январе". АФК

При этом специалисты АФК прогнозируют: через год базовая ставка может быть снижена до 16,5% под влиянием ожидаемого ослабления разовых проинфляционных факторов. То есть эффект налоговой реформы и изменения тарифов может быть в большей степени исчерпан, к тому же произойдет охлаждение внутреннего спроса из-за высоких ставок.

Все это создаст пространство для осторожного смягчения денежно-кредитных условий.

Примечание: в исследовании АФК изучалось мнение профессиональных участников финансового рынка, представителей банковских, страховых, брокерских организаций, сотрудников аналитических и казначейских подразделений.

