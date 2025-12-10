Назван курс доллара к тенге в 2026 году
Курс тенге: укрепление сейчас, ослабление – после
Новые прогнозы специалистов отражают давление сырьевой конъюнктуры, бюджетной политики и сохраняющейся инфляции.
Тенге усиливается третий месяц подряд, и это зафиксировано в краткосрочных прогнозах. Через месяц участники рынка ожидают 517,1 тенге за доллар против предыдущей оценки 532,8.
"Переоценка курса на коротком горизонте отражает действие ряда факторов – продажи инвалюты НБРК и КГС, налоговый период, притоки нерезидентов в ГЦБ и эффект жесткой риторики регулятора".АФК
Однако на 12-месячном горизонте эксперты закладывают ослабление курса примерно на 9% – с текущих 508,1 тенге за доллар до 553,6 тенге за доллар.
Фото: Zakon.kz
Факторы давления остаются фундаментальными:
- снижение экспортных доходов;
- рост импорта в рамках инфраструктурных и инвестиционных проектов;
- почти двукратное сокращение трансфертов из Нацфонда – 2,8 трлн тенге против 5,3 трлн тенге годом ранее.
ВВП и Brent: возможно снижение
Прогноз по стоимости нефти также скорректирован: через год эксперты ожидают 62,6 доллара за баррель вместо прежних 65,2. Избыточное предложение и вялый спрос формируют риски глубокого отрицательного сальдо текущего счета.
"Это будет оказывать фундаментальное давление на нацвалюту и негативно скажется на экономическом росте".АФК
Прогноз по росту экономики АФК теперь ослаблен – 4,4% вместо прежних 4,5%. Формально снижение минимальное, но набор факторов говорит о сдержанности ожиданий:
- высокая база текущего года;
- более низкие цены на энергоресурсы;
- жесткие финансовые условия;
- двузначная инфляция;
- сокращение изъятий из Нацфонда.
Фото: Zakon.kz
Инфляция: рост возможен, но необязателен
Ожидания рынка по инфляции ухудшились: прогноз по индексу потребительских цен повышен до 11,7% (ранее 11,2%). Ноябрьское ускорение ИПЦ в месячной динамике подтверждает: устойчивого дезинфляционного тренда нет.
Основные риски:
- снижение сырьевых цен;
- возможное ослабление тенге;
- предстоящие налоговые изменения.
"С учетом повышенных инфляционных ожиданий и отсутствия признаков устойчивого дезинфляционного тренда рынок закладывает сохранение базовой ставки на уровне 18% на заседании в январе".АФК
При этом специалисты АФК прогнозируют: через год базовая ставка может быть снижена до 16,5% под влиянием ожидаемого ослабления разовых проинфляционных факторов. То есть эффект налоговой реформы и изменения тарифов может быть в большей степени исчерпан, к тому же произойдет охлаждение внутреннего спроса из-за высоких ставок.
Все это создаст пространство для осторожного смягчения денежно-кредитных условий.
Примечание: в исследовании АФК изучалось мнение профессиональных участников финансового рынка, представителей банковских, страховых, брокерских организаций, сотрудников аналитических и казначейских подразделений.
