Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 декабря

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 18 декабря 2025 года (на 11:07).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 514,31 тенге, евро – 603,03 тенге, рубля – 6,4 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 511,6 тенге, продажи – 518,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 596,6 тенге, продажи – 606,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,50 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 513,4 тенге, продажи – 515,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 601,8 тенге, продажи – 607,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,39 тенге, продажи – 6,51 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 513,7 тенге, продажи – 515,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 601,5 тенге, продажи – 607,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,38 тенге, продажи – 6,47. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

