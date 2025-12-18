Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 514,31 тенге, евро – 603,03 тенге, рубля – 6,4 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 511,6 тенге, продажи – 518,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 596,6 тенге, продажи – 606,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,50 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 513,4 тенге, продажи – 515,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 601,8 тенге, продажи – 607,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,39 тенге, продажи – 6,51 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 513,7 тенге, продажи – 515,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 601,5 тенге, продажи – 607,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,38 тенге, продажи – 6,47.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.