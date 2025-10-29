#АЭС в Казахстане
Финансы

БРК первым в Казахстане получил аккредитацию Зеленого климатического фонда

Аккредитация Зеленого климатического фонда, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 15:00 Фото: PR-служба БРК
АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек", далее – БРК, Банк) первым в стране получил аккредитацию Зеленого климатического фонда в качестве национальной организации прямого доступа (Direct Access Entity).

Зеленый климатический фонд – крупнейшая международная климатическая финансовая организация, созданная с целью поддержки развивающихся стран в достижении определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) в рамках перехода к низкоуглеродной экономике.

Министерство экологии и природных ресурсов РК номинировало Банк Развития Казахстана на получение аккредитации ЗКФ в январе 2024 года. Банк провел значительную работу, направленную на соответствие требованиям ЗКФ и создание условий для последующего привлечения льготного финансирования на реализацию проектов в области низкоуглеродного развития.

"Банк Развития Казахстана стал первой национальной организацией прямого доступа к ЗКФ. Это очень важный момент для нашей страны, поскольку позволит реализовывать масштабные экологические и климатические инициативы с ЗКФ напрямую. Аккредитация открывает новые возможности для привлечения инвестиций в устойчивые проекты, направленные на снижение выбросов парниковых газов, повышение энергоэффективности, развитие возобновляемых источников энергии и адаптацию к климатическим изменениям", – отметил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.

Полученная аккредитация ЗКФ – признание соответствия Банка международным стандартам устойчивого финансирования и управления экологическими и социальными рисками. Этот статус открывает для Казахстана прямой доступ к ресурсам ЗКФ через национальный финансовый институт, создавая новые возможности для расширения инвестиций в проекты.

"Мы рады приветствовать Банк Развития Казахстана в числе аккредитованных организаций Зеленого климатического фонда. Аккредитация первого института прямого доступа из Казахстана открывает новые возможности для партнерства и увеличивает доступ к климатическому финансированию. Это сотрудничество также укрепляет стремление ЗКФ расширять взаимодействие с национальными банками развития в рамках общей цели ЗКФ по усилению участия стран в глобальной климатической повестке", – отметила директор Департамента инвестиционных услуг ЗКФ Ачала Абейсингхе.

Аккредитация позволит Банку разрабатывать и реализовывать программы, финансируемые ЗКФ, в приоритетных для страны сферах возобновляемой энергетики и инфраструктуры с целью смягчения и адаптации к изменению климата. Использование инструментов смешанного финансирования обеспечит привлечение частного капитала и масштабирование инвестиций в устойчивые проекты.

"Аккредитация ЗКФ – это стратегический шаг для Казахстана по привлечению льготного климатического финансирования, который позволит реализовывать устойчивые проекты, снижать риски для частных инвесторов и ускорять реализацию инициатив в области возобновляемой энергетики, декарбонизации промышленности и устойчивой инфраструктуры. Мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество с ЗКФ для достижения национальных приоритетов", – подчеркнул председатель правления БРК Марат Елибаев.

На следующем этапе Банк Развития Казахстана совместно с национальным уполномоченным органом и отраслевыми партнерами приступит к формированию первого портфеля проектов для рассмотрения Советом ЗКФ. Особое внимание будет уделено проектам с высокой климатической значимостью, устойчивым экологическим и социальным эффектом, а также прозрачными механизмами мониторинга и отчетности.

Справочно:

АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек") – национальный институт развития, специализирующийся на финансировании и развитии масштабных инфраструктурных и промышленных объектов на территории Казахстана.

GCF – это фонд климатического финансирования, созданный в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. ЗКФ считается крупнейшим фондом такого рода в мире, его цель заключается в оказании помощи развивающимся странам в мероприятиях по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.

Айсулу Омарова
