Рынок жилья теряет обороты: сделки сокращаются, цены продолжают расти

В ноябре 2025 года рынок купли-продажи жилья в Казахстане продемонстрировал умеренное снижение активности. Количество зарегистрированных сделок составило 39 973, что на 3,1% меньше по сравнению с октябрем, сообщает Zakon.kz.

Где больше всего покупают жилье?

По данным БНС АСПиР РК, из общего объема сделок 8 751 приходятся на индивидуальные дома, а 31 222 – на квартиры в многоквартирных домах. Лидерами по числу операций традиционно остаются крупнейшие города страны.

Астана обеспечила 8 861 сделку (22,2%), Алматы – 7 443 (18,6%), за ними следует Карагандинская область с 2 731 сделкой (6,8%). Наименее активной оказалась область Улытау, где зарегистрировано всего 339 операций.

В региональном разрезе ноябрь продемонстрировал разнонаправленные тенденции. Максимальный рост числа сделок отмечен в Кызылординской (+19,7%), Костанайской областях (+19,5%) и области Жетысу (+14,2%). В то же время в ряде регионов произошло заметный спад: Мангистауская область – снижение на 17,7%, Акмолинская – на 15,2%, Атырауская – на 12,7%.

Главный формат – двухкомнатные квартиры

Основная доля продаж жилья в многоквартирных домах по-прежнему приходится на Астану (27,9%) и Алматы (21,9%), что формирует устойчивый перекос спроса в пользу крупных городов. На третьем месте – Карагандинская область с показателем 7,3%.

Наиболее востребованным типом остаются двухкомнатные квартиры: в ноябре было оформлено 11 888 сделок в этом сегменте. На рынке частных домов – другая динамика. Наибольший рост количества сделок зафиксирован в Кызылординской области (+33,6%), областях Жетысу (+25,4%) и Абай (+11,3%). Снижение наблюдается в Мангистауской области (–12,8%), Шымкенте (–12,1%) и области Улытау (–11,3%).

Покупатели в ожидании

Несмотря на снижение числа сделок на вторичном рынке, цены на новое жилье в ноябре продолжают расти (на 2,5% за месяц). Наиболее заметный рост цен за месяц наблюдается в Актобе (+4,3%), Алматы (+3,5%), Астане (+3,2%), Талдыкоргане (+2,3%) и Кокшетау (+2,1%).

В итоге годовое удорожание нового жилья в Казахстане составило около 15,5%.

Что означает такая ситуация для рынка? По нашему мнению, сокращение числа сделок в ноябре свидетельствует об осторожности покупателей, тогда как продолжающийся рост цен показывает, что продавцы не готовы снижать ожидания. Возможное повышение цен в 2026 году вследствие увеличения НДС может подтолкнуть спрос в ближайшие месяцы.

Ранее мы рассказали, как на фоне предстоящих налоговых изменений рынок жилья Казахстана стал зоной ожиданий и подготовки к фискальной перезагрузке. Покупатель больше не торопится – он считает деньги и анализирует.