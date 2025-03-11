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Финансы

Цены на жилье в Казахстане продолжили расти в феврале

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В Казахстане в феврале 2025 года было зарегистрировано 29 022 сделки купли-продажи жилья, что на 6,1% меньше по сравнению с январем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики АСПиР РК.

По данным ведомства, из общего количества сделок 6 332 пришлось на индивидуальные дома, а 22 690 – на квартиры в многоквартирных домах. Лидерами по числу сделок стали Астана (5 702 – 19,6%), Алматы (5 560 – 19,2%) и Карагандинская область (2 343 – 8,1%). Меньше всего сделок зарегистрировано в области Улытау – 366 (1,3%).

Рост цен на жилье

За год (февраль 2025 к февралю 2024 года) цены на продажу нового жилья выросли на 4,8%, а вторичного – на 5,4%. 

Наибольший рост цен на первичном рынке зафиксирован в Павлодаре (+16,3%) и Кокшетау (+15%), на вторичном рынке – в Атырау (+18,7%) и Конаеве (+14,4%). 

Количество сделок по регионам

В многоквартирных домах количество сделок снизилось на 8,4% (на 2 074 сделки), составив 22 690 сделок – это 78,2% от общего числа. Основной объем продаж приходится на Астану (24,7%), Алматы (22,5%) и Карагандинскую область (8,8%). В сегменте индивидуальных домов количество сделок выросло на 2,9% (на 179 сделок) – до 6 332. Лидерами роста стали Северо-Казахстанская область (+36,7%), Алматы (+27,1%) и Павлодарская область (+21,8%).

Динамика за год

По сравнению с февралем 2024 года общее количество сделок купли-продажи жилья снизилось на 5%. Однако в области Улытау зафиксирован рост сделок на 51,2%, в то время как Кызылординская область продемонстрировала наибольшее снижение (-22,9%).

За первые два месяца 2025 года количество сделок по сравнению с аналогичным периодом 2024 года сократилось на 3,7%.

Ранее сообщалось, что рынок аренды жилья в Казахстане продолжает демонстрировать неуклонный рост цен. Подробнее можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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