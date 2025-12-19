Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 513,55 тенге, евро – 602,09 тенге, рубля – 6,42 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 514,6 тенге, продажи – 521,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 592,4 тенге, продажи – 602,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,42 тенге, продажи – 6,57 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 517,4 тенге, продажи – 519,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 604,6 тенге, продажи – 609,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,40 тенге, продажи – 6,53 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 517,5 тенге, продажи – 520,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 603,8 тенге, продажи – 609,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,42 тенге, продажи – 6,49.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.