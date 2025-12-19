Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 декабря

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 19 декабря 2025 года (на 11:07).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 513,55 тенге, евро – 602,09 тенге, рубля – 6,42 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 514,6 тенге, продажи – 521,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 592,4 тенге, продажи – 602,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,42 тенге, продажи – 6,57 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 517,4 тенге, продажи – 519,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 604,6 тенге, продажи – 609,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,40 тенге, продажи – 6,53 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 517,5 тенге, продажи – 520,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 603,8 тенге, продажи – 609,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,42 тенге, продажи – 6,49. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

