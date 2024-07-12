Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Курсы валют на выходные дни: 13 и 14 июля

Евро и тенге, обмен валют, деньги, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 17:13 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 12 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,66 тенге, поднявшись на 0,43 тенге.

Средневзвешенный курс евро вырос до 516,53 тенге (+1,70).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,39 тенге (+0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 65,28 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473,3-475,7 тенге, евро – по 514,5-518,5 тенге, российские рубли – по 5,35-5,45 тенге. 

Результаты дневных торгов можно посмотреть здесь.

Читайте также

Нацбанк, Тимур Сулейменов, налог
Окончательного решения нет: глава Нацбанка о повышении КПН для банков Казахстана
Отбасы банк, Казахстан, Нацбанк
Глава Нацбанка высказался о монопольном положении "Отбасы банка" на рынке жилищных накоплений
мошенничество, интернет, обман, статистика
Интернет-мошенничество: как и где чаще всего обманывают граждан
Лариса Черненко
KASE Казахстан 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен размер возмещения
МВД обратилось к водителям, требующих у полицейских документы
МВД обратилось к водителям, требующим у полицейских документы
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Фонд Токаева "вернет" казахстанцам от 500 тысяч тенге за 72 часа
Жена 78-летнего Евгения Петросяна отреагировала на слухи о третьей беременности
Жена 78-летнего Евгения Петросяна отреагировала на слухи о третьей беременности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: