Курсы валют на выходные дни: 13 и 14 июля
Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 12 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,66 тенге, поднявшись на 0,43 тенге.
Средневзвешенный курс евро вырос до 516,53 тенге (+1,70).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,39 тенге (+0,01).
Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 65,28 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473,3-475,7 тенге, евро – по 514,5-518,5 тенге, российские рубли – по 5,35-5,45 тенге.
Результаты дневных торгов можно посмотреть здесь.
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