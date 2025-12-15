Курсы валют на праздничный день: 16 декабря
Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 15 декабря 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,81 тенге, снизившись на 3,43 тенге.
Средневзвешенный курс евро составил 609,28 тенге (-2,38).
Курс российского рубля снизился до 6,54 тенге.
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,98 тенге (-0,12).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 517,3-520,1 тенге, евро – по 605,9-611,2 тенге, рубли – по 6,47-6,58.
Утром 15 декабря 2025 года Национальный банк установил курс доллара в 522,382 тенге, евро – 612,6 тенге, рубля – 6,54 тенге.
