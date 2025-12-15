#Казахстан в сравнении
Финансы

Курсы валют на праздничный день: 16 декабря

курсы валют, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 17:13 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 15 декабря 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,81 тенге, снизившись на 3,43 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 609,28 тенге (-2,38).

Курс российского рубля снизился до 6,54 тенге.

Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,98 тенге (-0,12).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 517,3-520,1 тенге, евро – по 605,9-611,2 тенге, рубли – по 6,47-6,58.

Утром 15 декабря 2025 года Национальный банк установил курс доллара в 522,382 тенге, евро – 612,6 тенге, рубля – 6,54 тенге.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
