#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Финансы

Курсы валют на выходные дни: 16 и 17 августа

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 17:15 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 15 августа 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 540,93 тенге, поднявшись на 2,83 тенге.

Средневзвешенный курс евро поднялся до 633,27 тенге (+4,4).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,76 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,11 тенге (+0,19).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 540,2-542,3 тенге, евро – по 629,4-634,2 тенге, рубли – по 6,67-6,78 тенге.

Утром 15 августа Национальный банк установил курс доллара в 538,03 тенге, евро – 629,23 тенге, рубля – 6,74 тенге.

Дневные торги по иностранным валютам закрылись на Казахстанской фондовой бирже (KASE) со следующими результатами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Как курсы рубля и доллара повлияли на деятельность казахстанских предприятий - обзор
Финансы
18:11, Сегодня
Как курсы рубля и доллара повлияли на деятельность казахстанских предприятий - обзор
Платформенная экономика в Казахстане: мировой опыт и местные вызовы
Финансы
17:42, Сегодня
Платформенная экономика в Казахстане: мировой опыт и местные вызовы
В Казахстане сократился объем депозитов в тенге – статистика
Финансы
17:40, Сегодня
В Казахстане сократился объем депозитов в тенге – статистика
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: