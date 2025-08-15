Курсы валют на выходные дни: 16 и 17 августа

Фото: Zakon.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 15 августа 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 540,93 тенге, поднявшись на 2,83 тенге. Средневзвешенный курс евро поднялся до 633,27 тенге (+4,4). Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,76 тенге. Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,11 тенге (+0,19). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 540,2-542,3 тенге, евро – по 629,4-634,2 тенге, рубли – по 6,67-6,78 тенге. Утром 15 августа Национальный банк установил курс доллара в 538,03 тенге, евро – 629,23 тенге, рубля – 6,74 тенге. Дневные торги по иностранным валютам закрылись на Казахстанской фондовой бирже (KASE) со следующими результатами.



