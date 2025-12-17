#Казахстан в сравнении
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 декабря

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 11:10 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 17 декабря 2025 года (на 11:07).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 519,61 тенге, евро – 610,13 тенге, рубля – 6,54 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 514,4 тенге, продажи – 521,4 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 601,4 тенге, продажи – 611,4 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,45 тенге, продажи – 6,60 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 515,6 тенге, продажи – 518,4 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 603,2 тенге, продажи – 608,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,44 тенге, продажи – 6,56 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 516,1 тенге, продажи – 518,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 604,5 тенге, продажи – 609,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,46 тенге, продажи – 6,54.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Лариса Черненко
