Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 декабря

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 17 декабря 2025 года (на 11:07).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 519,61 тенге, евро – 610,13 тенге, рубля – 6,54 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 514,4 тенге, продажи – 521,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 601,4 тенге, продажи – 611,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,45 тенге, продажи – 6,60 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 515,6 тенге, продажи – 518,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 603,2 тенге, продажи – 608,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,44 тенге, продажи – 6,56 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 516,1 тенге, продажи – 518,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 604,5 тенге, продажи – 609,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,46 тенге, продажи – 6,54. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: