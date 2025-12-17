Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 519,61 тенге, евро – 610,13 тенге, рубля – 6,54 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 514,4 тенге, продажи – 521,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 601,4 тенге, продажи – 611,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,45 тенге, продажи – 6,60 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 515,6 тенге, продажи – 518,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 603,2 тенге, продажи – 608,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,44 тенге, продажи – 6,56 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 516,1 тенге, продажи – 518,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 604,5 тенге, продажи – 609,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,46 тенге, продажи – 6,54.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.