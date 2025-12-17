Доллар подешевел на 4,5 тенге на торгах 17 декабря
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 514,31 тенге, снизившись на 4,5 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,39 тенге (-0,15).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,22 тенге (-0,75).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 515-517,2 тенге, евро – по 601,8-607,3 тенге, рубли – по 6,39-6,52.
Мировые цены на нефть растут на торгах 17 декабря.
Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,19%, до 59,62 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на февраль подорожали на 1,25%, до 55,82 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 519,61 тенге, евро – 610,13 тенге, рубля – 6,54 тенге.
