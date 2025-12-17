#Казахстан в сравнении
Финансы

Доллар подешевел на 4,5 тенге на торгах 17 декабря

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 15:39 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 17 декабря 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 514,31 тенге, снизившись на 4,5 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,39 тенге (-0,15).

Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,22 тенге (-0,75).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 515-517,2 тенге, евро – по 601,8-607,3 тенге, рубли – по 6,39-6,52.

Мировые цены на нефть растут на торгах 17 декабря.

Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,19%, до 59,62 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на февраль подорожали на 1,25%, до 55,82 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 519,61 тенге, евро – 610,13 тенге, рубля – 6,54 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 17 декабря, можно здесь.

