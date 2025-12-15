Доллар подешевел на торгах 15 декабря
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 519,61 тенге, снизившись на 2,63 тенге.
Курс российского рубля поднялся до 6,55 тенге (+0,017).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,98 тенге (-0,12).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516,7-519,8 тенге, евро – по 605,9-611,6 тенге, рубли – по 6,47-6,59.
Мировые цены на нефть растут на торгах 15 декабря.
Так, цена февральских фьючерсов на нефть Brent увеличивается на 0,56% относительно предыдущего закрытия – до 61,46 доллара за баррель.
Январские фьючерсы на WTI подорожали на 0,54%, до 57,74 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 522,382 тенге, евро – 612,6 тенге, рубля – 6,54 тенге.
