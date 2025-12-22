Доллар подешевел на торгах 22 декабря
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 515,02 тенге, снизившись на 2,55 тенге.
Курс российского рубля, напротив, вырос до 6,50 тенге (+0,11).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,35 тенге (-0,25).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 515,7-517,7 тенге, евро – по 601,8-606,3 тенге, рубли – по 6,39-6,51.
Мировые цены на нефть растут на торгах 22 декабря.
Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, повысившись на 0,69 доллара, составила 61,16 доллара.
На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подорожала на 0,67 доллара США – до 57,19 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 517,66 тенге, евро – 606,49 тенге, рубля – 6,44 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 22 декабря, можно здесь.