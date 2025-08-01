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Финансы

Каким будет курс тенге до конца года – прогноз аналитиков

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В июле курс тенге находился под сильным давлением, достигая отметки 550 тенге за доллар. Ослабление происходило на фоне повышения спроса на валюту. Об этом пишет Halyk Finance, сообщает Zakon.kz.

По итогам июля курс тенге ослаб на 4% и достиг 540,72 за доллар, превысив ожидания аналитиков

Аналитики связывают рост давления на курс с сезонным повышением спроса на валюту со стороны населения, оживлением инвестиционного цикла и освоением средств на импорт в рамках инфраструктурных проектов. При этом фундаментальные экономические условия, включая стабильные цены на нефть (70 долларов за баррель) и рост экспорта, оставались благоприятными.

На пике в конце месяца курс приближался к 550 тенге за доллар. Национальный банк провел валютные интервенции на сумму 125,6 млн долларов для стабилизации ситуации. Всего за июль чистые продажи валюты со стороны регулятора составили 1,34 млрд долларов – максимум с начала года.

Несмотря на резкое ослабление национальной валюты, Halyk Finance сохранил свой прогноз на конец года – 550–560 тенге за доллар. По мнению аналитиков, вмешательство регулятора сдержало дальнейшее ослабление курса, однако было запоздалым. "Такое резкое движение снижает доверие рынка к тенге", – отмечается в обзоре.

В августе Halyk Finance ожидает сокращения объема продаж валюты из Национального фонда до 400–500 млн долларов и общей снижения активности Нацбанка на рынке. При этом покупки валюты для ЕНПФ временно приостановлены из-за превышения валютной доли портфеля.

Аналитики подчеркивают, что готовность регулятора к интервенциям в случае серьезных перекосов между спросом и предложением остается ключевым фактором стабилизации курса в ближайшие месяцы.

Ранее мы сообщали, насколько вырос средневзвешенный курс доллара по итогам торгов 1 августа.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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