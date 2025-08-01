Каким будет курс тенге до конца года – прогноз аналитиков
По итогам июля курс тенге ослаб на 4% и достиг 540,72 за доллар, превысив ожидания аналитиков.
Аналитики связывают рост давления на курс с сезонным повышением спроса на валюту со стороны населения, оживлением инвестиционного цикла и освоением средств на импорт в рамках инфраструктурных проектов. При этом фундаментальные экономические условия, включая стабильные цены на нефть (70 долларов за баррель) и рост экспорта, оставались благоприятными.
На пике в конце месяца курс приближался к 550 тенге за доллар. Национальный банк провел валютные интервенции на сумму 125,6 млн долларов для стабилизации ситуации. Всего за июль чистые продажи валюты со стороны регулятора составили 1,34 млрд долларов – максимум с начала года.
Несмотря на резкое ослабление национальной валюты, Halyk Finance сохранил свой прогноз на конец года – 550–560 тенге за доллар. По мнению аналитиков, вмешательство регулятора сдержало дальнейшее ослабление курса, однако было запоздалым. "Такое резкое движение снижает доверие рынка к тенге", – отмечается в обзоре.
В августе Halyk Finance ожидает сокращения объема продаж валюты из Национального фонда до 400–500 млн долларов и общей снижения активности Нацбанка на рынке. При этом покупки валюты для ЕНПФ временно приостановлены из-за превышения валютной доли портфеля.
Аналитики подчеркивают, что готовность регулятора к интервенциям в случае серьезных перекосов между спросом и предложением остается ключевым фактором стабилизации курса в ближайшие месяцы.
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