Как работает схема обнала через потребительские кредиты в Казахстане

Многие казахстанцы приобретают бытовую технику в рассрочку. Это нетрудно сделать, потому что государство в связи с социальной заботой о населении установило щадящие правила потребительского кредитования. Но этим воспользовались обнальщики, создав новый вид мошенничества, сообщает Zakon.kz.

О том, как работает эта схема, Zakon.kz подробно рассказал в статье, опубликованной ранее. Не будем повторяться, скажем лишь о ее сути.

Мошенники дают объявление об обнале, но фишка в том, что обналичивают они потребительский кредит. Человеку, который клюнул на объявление, предлагают купить бытовую технику как физлицу в рассрочку в торговых сетях или на маркетплейсе, т.е. взять в банке беспроцентный потребительский кредит. После чего он сразу же передает вещь мошенникам и получает на руки наличку в размере 70-80% от цены, остальное, так сказать, комиссия.

При этом зачастую товара реально нет – де-факто продается "воздух". К примеру, блогер в TikTok или Instagram открыто рекламирует подобные услуги. Затем, когда клиент "клюнет", он определяет его кредитный лимит и оформляет кредит.

И хотя товар фактически отсутствует, заемщик подписывает расписку о его получении, а клиенты получают наличные с удержанием вышеназванной комиссии.

Смысл этой схемы для всех участников, в том числе и тех, кого используют, что называется, втемную?

Для гражданина, нуждающегося в деньгах, – он получает их прямо сейчас. При этом, если бы он обратился за обычным денежным кредитом, банк его, вероятно, не дал бы, поскольку правила в этом случае строже.

Смысл для мошенников – они реализуют товар чуть дешевле официалов (а значит, быстро, но все равно с выгодой) через свои ИП.

И что чрезвычайно важно: схему эту они используют потому, что не видят для себя рисков. Смотрите. Схема возможна потому, что при потребительском кредитовании нет особо тщательной проверки платежеспособности физического лица. Это как бы и не нужно, исходя из самой природы потребительского кредита. Как формулируется в пп. 15 ст. 2 Закона "О банках и банковской деятельности в РК":

Потребительский банковский заем – банковский заем… предоставляемый физическому лицу на приобретение товаров, работ, услуг и (или) иные цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

Однако в данном случае товар сразу же передается и перепродается. Т.е., будучи предоставлен для личных нужд, фактически используется в коммерческих целях. Это очевидное нарушение закона, но проблема в том, что наказание для него прямо не предусмотрено ни в административном, не тем более в уголовном законодательстве.

Разумеется, это упущение требует исправления. Поскольку помимо "выгодоприобретателей" есть и пострадавшие. Это, в первую очередь, конечные, т.е. настоящие, а не фиктивные покупатели. Как настоящие (которые вполне могут при неблагоприятном развитии событий лишиться и товара, и денег), так и будущие.

Как говорилось выше, сейчас банки не очень строго проверяют платежеспособность заемщиков по потребительским кредитам. Однако из-за подобных схем могут усилить проверку. Ужесточение скоринга приведет к снижению процента одобрений – в первую очередь, для добросовестных покупателей. Это также затронет и легальный ритейл.

Во-вторых, торговые сети – официальные дилеры. Благодаря перекупщикам их цены выглядят в глазах потребителей (настоящих) завышенными.

Пострадавшим является и государство. Ведь товар продается по заниженным ценам, что приводит к потерям от сборов налогов. Не говоря уже о стимулировании незаконного оборота.

Да что там, риски есть и для самого заемщика. Т.е. того, кто позарился на быстрый нал и формально купил бытовую технику в рассрочку, а затем передал ее обнальщикам. Если физлицо систематически получает кредиты на вещи, а затем перепродает их, он может быть признан незарегистрированным предпринимателем и сначала предупрежден, а далее оштрафован – по статье 269 КОАП.

Другое дело, что без специального урегулирования правоприменительная практика остается слабой. Да, некоторые банки уже включают в договоры рассрочки запрет на перепродажу до полного погашения, но это их частная, а не законодательная инициатива. И потому этот механизм не работает на государственном уровне.

По примеру многих стран (ЕС, РФ) необходима разработка отдельного закона о потребительском кредитовании. На основании чего затем можно принять конкретные статьи с санкциями в КОАП и в УК.

Повторный оборот и серый импорт

Но даже и до принятия такого закона (разработка которого потребует времени) можно прямо сейчас принять меры, которые позволят эффективно бороться с этой схемой. О чем идет речь?

Дело в том, что существующий механизм отслеживания происхождения данного товара – бытовой техники – на онлайн-площадках недостаточно эффективен. В результате появляется возможность беспрепятственно запускать в повторный оборот товар, который ранее был выкуплен обнальщиками, и беспрепятственно его сбывать. Не говоря уже о сером импорте.

Как и почему это работает, несмотря на внедрение вроде бы эффективных цифровых инструментов, позволяющих отслеживать товары? Ответ простой: обнальщики нашли в системе слабое звено.

Да, существуют модуль ВС ("Виртуальный склад"), ИС ЭСФ (информационная система электронных счетов-фактур), ИС "Астана-1". Каждой единице товара при поступлении в ВС присваивается уникальный идентификатор (ID). Указание ID обязательным в ЭСФ и чеке контрольно-кассовых машин. ID сопровождает товар от таможенного оформления до продажи.

Более того, эти цифровые инструменты интегрированы друг с другом. Так, при импорте ID формируется на этапе декларирования в "Астана-1" и автоматически передается в ВС. Все данные проверяются на этапе формирования ЭСФ.

Но есть одна лазейка, которая позволяет запускать в повторный оборот и реализовывать товары без оприходования в ВС.

Исходя из содержания п. 4, 6, 12-13 и 56 Правил выписки ЭСФ, утвержденных Приказом МФ РК № 370 от 22.04.2019, при формировании ЭСФ автоматически указывается наряду с прочей информацией признак происхождения товара, но это касается лишь тех товаров, которые имеют признак от 1 до 4 ( в зависимости от того, где произведен и включен ли в определяемый государством перечень).

Но существует еще признак 5 – это товары, в отношении которых не выбран признак 1, 2, 3 или 4, и вот для их оприходования не требуется внесение в вышеперечисленные информационные системы и виртуальные модули. Что это за товары – неважно. Проблема, если угодно, в системной уязвимости. Дело в том, что признак 5 можно поставить для любого товара, даже если на самом деле он должен быть отнесен к товарам с признаком 1, 2, 3 или 4.

Ответственности за неверное указание признака по факту нет. Вот именно это отсутствие системных ограничений на признак 5 в ИС ЭСФ делает товар трудно выявляемым и слабо контролируемым. Что позволяет недобросовестным участникам рынка запускать товары в повторный оборот, поскольку сделки при схеме с обналом были проведены формально, а товары не оприходованы в Виртуальном складе.

Решение проблемы очевидно. Надо установить системные ограничения в ИС ЭСФ, чтобы исключить возможность указания признака 5 при реализации некоторых видов товаров. Если конкретно – внести дополнения в Приложение к Приказу № 384 МФ РК, расширив его на бытовую технику:

холодильники – коды 8418.10, 8418.21, 8418.29;

стиральные машины – 8450.11, 8450.20;

телевизоры – 8528.72, 8528.62, 8528.71;

пылесосы – 8508.11, 8508.60;

кондиционеры – 8415.10, 8415.81, 8415.82;

ноутбуки, системные блоки – 8471.30, 8471.41, 8471.50;

микроволновые печи, плиты – 8516.50, 8516.60, 8516.70;

встраиваемая техника – 8516.79.

Это сделает неизбежным обязательный учет в модуле ВС и выписку ЭСФ только после оприходования в ВС. И, соответственно, обеспечит прозрачность движения товаров на рынке. Если внедрить полную цифровую прослеживаемость бытовой техники, то возможность ее сбыта по обнальной схеме сильно сокращается. Это приведет к тому, что обнальщики просто перестанут предлагать подобные схемы людям.

Таким образом, благодаря исключению схем с признаком 5 проблема будет решена. И, кстати, это даст дополнительные долгосрочные эффекты:

исключение схем "бумажного" ввоза без фактического декларирования;

рост поступлений таможенных платежей;

конкурентное равенство между участниками рынка;

защита интересов добросовестных импортеров и продавцов.

Остается добавить, что технически все это сделать несложно в самые сжатые сроки. Требуется техническая доработка ИС ЭСФ и POS-систем. Но главное, что основной модуль – ВС – уже действует, его надо только расширить.

P.S. Тем временем Zakon.kz отправил журналистские запросы в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, Национальный банк и правительство РК. Содержание запросов:

Какая правовая ответственность предусмотрена для физических лиц в тех случаях, если они в качестве заемщиков берут потребительский заем у банка или потребительский кредит у МФО, однако затем нарушают существенное условие договора: используют приобретенную вещь в предпринимательской деятельности? (Мы уже говорили, что прямо оговоренной ответственности нет, но хотим получить официальный ответ.)

Какие в законодательстве предусмотрены проверки заемщиком (т.е. банком или МФО) соответствия использования кредита заявленным целям?

А если соответствующих норм нет, что делается в законодательном и институциональном отношении для борьбы с данным явлением, о котором рассказано в статье? В частности, возможны ли в ближайшем будущем разработка и принятие закона о потребительском кредитовании, аналогичного тем, что действуют в РФ и ЕС?