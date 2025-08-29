#АЭС в Казахстане
Финансы

Ужесточить условия выдачи потребительских кредитов могут в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 15:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 29 августа 2025 года рассказал о планах по пересмотру правил кредитования населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что в ближайшее время Нацбанком будут приняты дополнительные практические меры в части операций на денежном рынке. Они, по его словам, будут направлены на улучшение передачи сигналов денежно-кредитной политике.

"Помимо установления самой политики, необходимо, чтобы инструменты реализации денежно-кредитной политики также были максимально эффективными. В этой связи мы ряд очень практических технических шагов предпримем... Принято решение о введении контрциклического буфера капитала по кредитам физических лиц, совместно с АРРФР ведется работа по улучшению дополнительных инструментов, таких как коэффициент долговой нагрузки и соотношение долга к доходу", – добавил он.

Агентством, по данным главы Нацбанка, также планируется ввести меры для более строгой оценки заемщиков, особенно тех, у которых уже есть просрочки по кредитам.

"Все это обеспечит снижение перегрева в сегменте потребительского кредитования".Тимур Сулейменов

С 31 августа 2025 года в Казахстане меняют Правила досрочного погашения кредитов. Такая мера позволит заемщику сократить переплату по процентам и ускорить исполнение долговых обязательств.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
