Обнал кредитов в Казахстане: закон молчит, мошенники действуют

В Казахстане процветают мошеннические схемы, когда потребительские кредиты используются в коммерческих целях: для обнала, а купленный товар (бытовая техника) затем перепродается cкупщиками. Дело в том, что в РК нет закона о потребительском кредитовании, как в иных странах, пишет Zakon.kz.

Точнее, так. Государство в связи с социальной заботой о населении установило щадящие правила потребительского кредитования. А именно, человек, не располагая нужной суммой для покупки, например, телевизора или холодильника, может взять потребительский кредит быстро и зачастую без процентов (в рассрочку).

Это возможно лишь потому, что при потребительском кредитовании нет особо тщательной проверки платежеспособности физического лица. Она как бы и не нужна, исходя из самой природы потребительского кредита. Как формулируется в пп. 15) статьи 2 действующего закона "О банках и банковской деятельности в РК":

"Потребительский банковский заем – банковский заем… предоставляемый физическому лицу на приобретение товаров, работ, услуг и (или) иные цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности".

Это же определение (за незначительным формальным изменением) сохранено и в пп. 34) статьи 1 нового закона "О банках и банковской деятельности в РК", который начнет поэтапно вводиться в действие с 19 марта 2026 года.

Аналогично обстоит дело и с самими ограничениями при выдаче потребительского кредита. Повторимся, их немного и они совсем не строгие, в всяком случае легко обходимые при желании. Например, требование согласия супруга(и), если заем превышает определенную сумму.

Сейчас эти ограничения сформулированы в пункте 5-2 статьи 34 действующего закона "О банках и банковской деятельности в РК". В новом законе особенности потребительского кредитования представлены в статье 58. Но, в принципе, те же. Разве что добавилось требование о необходимости биометрической аутентификации – если у лица в кредитном отчете нет информации о ранее полученных банковских займах.

Однако, сказав А, государство должно сказать и Б. Необходимо предусмотреть систему мер, чтобы данные льготы нельзя было использовать для нечестного бизнеса, когда потребительский кредит фактически берется в коммерческих целях.

Чтобы устранить правовые пробелы, предотвратить серые схемы и защитить интересы заемщиков и финансовой системы, нужен специальный закон о потребительском кредитовании. А также в одном пакете с ним – поправки в Уголовный кодекс и КоАП, предусматривающие реальные механизмы наказания для тех, кто установленными правилами пренебрегает.

Но такого закона в Казахстане нет, чем и воспользовались мошенники. Перескажем вкратце схему, которую они придумали, – подробно о ней Zakon.kz публиковал статьи ранее.

Мошенники дают объявление об обнале, но фишка в том, что обналичивают они потребительский кредит. Человеку, который клюнул на объявление, предлагают купить бытовую технику как физлицу в рассрочку в торговых сетях или на маркетплейсе, т.е. взять в банке беспроцентный потребительский кредит. После чего он сразу же передает вещь мошенникам и получает на руки наличку в размере 70-80 процентов от цены, остальное, так сказать комиссия.

Что примечательно: зачастую товара реально нет – де-факто продается "воздух".

Но так или иначе смысл схемы в том, что мошенники реализуют товар чуть дешевле официалов (а значит, быстро, но все равно с выгодой) через свои ИП. Ну и, конечно, та самая "комиссия".

Причем недостатка в клиентах нет: люди нуждаются в деньгах. А тут человек получает их немедленно и под гуманный процент. Мало того, наверняка. Ведь обратись он за обычным, не потребительским кредитом – банк его, возможно, не дал бы, поскольку проверка строже.

Чем это плохо? Страдают все. Во-первых, конечный покупатель. Товар он покупает пусть и дешевле, но без гарантии. Во-вторых, торговые сети – те самые официальные дилеры. Благодаря перекупщикам их цены выглядят в глазах потребителей (настоящих) завышенными.

Наконец, пострадавшим является и государство. В результате "серых" схем товар продается по заниженным ценам, что приводит к потерям от сборов налогов. Это коротко; более подробно говорилось в статьях, на которые мы выше дали ссылки.

Выигрывают лишь мошенники. Причем в строгом смысле слова это и под понятие мошенничества (без изменений законов) не подходит.

Итак, какие нормы необходимо внести в законодательство, чтобы пресечь подобные схемы?

Подробная регламентация в законе потребительского кредитования должна содержать:

стандартную форму договора о потребительском кредите, содержащую все условия, в том числе – обязательство заемщика не использовать кредит в предпринимательских целях (например, перепродажа купленного товар в течение определенного срока);

норму, что несоблюдение заемщиком данного условия должно приравниваться к нарушению всех обычных для займа обязательств, в частности, к неуплате долга – со всеми вытекающими: установление прямо в законе размеров штрафов, сроков и других деталей;

институт ответственного кредитования, включающий более тщательное проведение индивидуального анализа кредитоспособности заемщика, в том числе на базе его кредитных историй.

Разумеется, наличие полноценного закона позволит "провести" в УК и КоАП статьи, посвященные административной, а в некоторых случаях – и уголовной ответственности за нарушения законодательства о потребительском кредитовании.

В совокупности все эти меры смогли бы обеспечить:

запрет на использование потребительских кредитов в коммерческих целях;

жесткий контроль за целевым использованием кредитов;

ответственность не только заемщиков, но и скупщиков техники.

Последняя включает запрет на перепродажу товаров, купленных в рассрочку, как минимум до полного погашения долга. Или, как уже говорилось, возможно установление некоего более длинного срока, в течение которого приобретенный на потребительский кредит товар не может быть отчужден.

И конечно, необходимо предусмотреть штрафы и конфискацию за незаконную скупку таких товаров.

К слову, во многих юрисдикциях такие правила давно работают. Приведем в пример закон "О потребительском кредите (займе)" в РФ, который, к слову, был принят еще в 2013 году, а также директивы ЕС о кредитных договорах для потребителей. Между прочим, в этих иностранных НПА учтены далеко не все риски, которые в Казахстане смогли оценить из-за полного отсутствия норм.

При разработке национального закона этот опыт (полученный в результате анализа мошеннических схем) пригодится.