Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 декабря

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 22 декабря 2025 года (на 11:17).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 517,66 тенге, евро – 606,49 тенге, рубля – 6,44 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 513,4 тенге, продажи – 520,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 600,4 тенге, продажи – 610,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,37 тенге, продажи – 6,53 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 516,1 тенге, продажи – 518,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 602,6 тенге, продажи – 607 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,37 тенге, продажи – 6,49 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 515,7 тенге, продажи – 517,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 602,8 тенге, продажи – 608,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,41 тенге, продажи – 6,48. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

