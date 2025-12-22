Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 517,66 тенге, евро – 606,49 тенге, рубля – 6,44 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 513,4 тенге, продажи – 520,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 600,4 тенге, продажи – 610,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,37 тенге, продажи – 6,53 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 516,1 тенге, продажи – 518,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 602,6 тенге, продажи – 607 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,37 тенге, продажи – 6,49 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 515,7 тенге, продажи – 517,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 602,8 тенге, продажи – 608,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,41 тенге, продажи – 6,48.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.