События

Некоторым казахстанцам снизили тарифы на воду и вернут излишне уплаченные средства

Документы, госпошлина, государственная пошлина, госпошлины, государственные пошлины, тариф ЦОН, тарифы ЦОН, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 11:20 Фото: Zakon.kz
Жителям Семея и района Жанасемей снизили тарифы на некоторые коммунальные услуги, а также вернут излишне уплаченные средства, сообщает Zakon.kz.

Такой хорошей новостью 12 марта 2026 года поделились в пресс-службе прокуратуры области Абай:

"ГКП "Семей Водоканал", получая доходы по повышенным тарифам, не исполнило часть мероприятий инвестиционной программы на 2025 год. В результате потребители излишне уплатили 375,1 млн тенге за услуги холодного водоснабжения и 103,7 млн тенге – за услуги канализации".

Отмечается, что надзорный орган добился отмены незаконных решений, а предприятие привлечено к административной ответственности – наложен штраф в размере 13,8 млн тенге.

"Для жителей Семея и района Жанасемей возврат излишне уплаченных средств будет обеспечен путем введения временного компенсирующего тарифа в 2026 году. Стоимость услуг холодного водоснабжения и водоотведения снижена до 12%".Пресс-служба прокуратуры области Абай

Согласно предоставленной информации, обеспечена защита прав более 110 тыс. потребителей (106 тыс. физических лиц, 3,3 тыс. юридических и 14 инвесторов).

Со срочным предупреждением по поводу счетов за комуслуги обратились к алматинцам

10 марта 2026 года стало известно, что жителям Карагандинской области вернут свыше 3,1 млрд тенге. Эти деньги 18 субъектов естественных монополий получили из тарифов, но не потратили на те цели, которые были предусмотрены в смете.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
