Общество

Станут ли казахстанцы больше платить за воду из-за новой методики, ответили власти

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 22:09 Фото: Zakon.kz
С 1 ноября в Казахстане вступает в силу новая методика расчета объемов услуг по водоснабжению и водоотведению, однако она не приведет к росту тарифов или дополнительным платежам для населения, заверили в Министерстве промышленности и строительства РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, что документ разработан для установления единых правил определения объемов воды, подаваемой и отводимой водоканалами, и не изменяет порядок оплаты.

"Методика не вводит новых платежей и не увеличивает стоимость услуг. Оплата, как и прежде, производится по показаниям приборов учета, установленных на границе ответственности. Где счетчиков нет – применяется утвержденная норма потребления, устанавливаемая акиматами", – отметили в министерстве.

Заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Нурсултан Керемкулов уточнил, что для жильцов многоквартирных домов порядок расчета остается прежним.

"Где установлен счетчик – человек платит только за свое потребление, без счетчика – по норме. Разница между общедомовым и индивидуальными приборами – это общедомовые нужды, а не штраф или ошибка. Никаких скрытых начислений не будет", – подчеркнул он.

В министерстве добавили, что новая методика лишь закрепляет существующую практику и делает систему расчетов более прозрачной и единой для всех регионов.

Ранее стало известно, что в Казахстане подорожают электрокары.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
