Общество

Заморозка тарифов на электроэнергию на семь лет: Минэнерго выступило с разъяснениями

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 09:14 Фото: unsplash
Министерство энергетики Казахстана сегодня, 3 декабря 2025 года, выступило с разъяснением о порядке утверждения предельных тарифов на электрическую энергию на 2026-2032 годы, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что 2 декабря был подготовлен приказ министра энергетики РК "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию". В нем было сказано:

"Предусмотрено утверждение предельных тарифов на электрическую энергию на 2026-2032 годы на уровне предельных тарифов на электрическую энергию 2025 года".

Теперь же, как уточнили в пресс-службе ведомства, согласно закону "Об электроэнергетике", утверждение тарифов на семилетний период является обязательной процедурой, которую ведомство должно выполнить до истечения срока действия текущих тарифов (конец 2025 года).

"Цифры в проекте приказа (на уровне 2025 года) сформированы с учетом действующего поручения по обеспечению макроэкономической стабильности. В условиях моратория на повышение цен Министерство энергетики юридически не вправе закладывать в нормативный акт плановый рост тарифов на будущие периоды. Таким образом, документ фиксирует текущие ценовые параметры в строгом соответствии с действующими на сегодняшний день ограничительными мерами".Пресс-служба МЭ РК

Вместе с тем, как говорится в дополнении, законодательство Казахстана предусматривает механизм корректировки предельных тарифов.

Данная процедура может быть инициирована энергопроизводящими организациями, но исключительно при изменении объективных рыночных факторов, основанных на покрытии экономически обоснованных затрат.

"В этой связи интерпретация проекта в отдельных СМИ как "семилетней заморозки" не совсем точно отражает суть процедурного документа. Приказ фиксирует текущую правовую ситуацию, не исключая реагирования на рыночные изменения в будущем, по истечении срока действия текущего моратория".Пресс-служба МЭ РК

В ведомстве заключили, что министерство твердо придерживается курса на обеспечение стабильности энергоснабжения и защиту интересов потребителей, сохраняя тарифы на текущем уровне.

