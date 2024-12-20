Курсы валют на выходные дни: 21-22 декабря

Фото: Zakon.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 20 декабря 2024 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 523,95 тенге, снизившись на 0,05 тенге. Курс евро вырос до 543,16 тенге. Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,10 тенге (+0,16). Курс юаня на дневных торгах повысился до 71,74 тенге (+0,07). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516,7-520,7 тенге, евро – по 539,5-546,5 тенге, рубли – по 4,79-4,91 тенге. Утром Национальный банк установил курс доллара в 524,02 тенге, евро – 545,19 тенге, рубля – 5,09 тенге.

Поделиться новостью