#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
524.02
545.19
5.09
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
524.02
545.19
5.09
Финансы

Курсы валют на выходные дни: 21-22 декабря

Доллары, тенге, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 17:35 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 20 декабря 2024 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 523,95 тенге, снизившись на 0,05 тенге.

Курс евро вырос до 543,16 тенге. Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,10 тенге (+0,16). Курс юаня на дневных торгах повысился до 71,74 тенге (+0,07).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516,7-520,7 тенге, евро – по 539,5-546,5 тенге, рубли – по 4,79-4,91 тенге.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 524,02 тенге, евро – 545,19 тенге, рубля – 5,09 тенге.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Поделиться новостью
Читайте также
Подорожает ли доллар в преддверии новогодних праздников – прогноз
Финансы
18:32, Сегодня
Подорожает ли доллар в преддверии новогодних праздников – прогноз
За счет чего растет сектор страхования жизни в Казахстане – обзор
Финансы
17:19, Сегодня
За счет чего растет сектор страхования жизни в Казахстане – обзор
Инвестиции в основной капитал существенно выросли в нескольких регионах Казахстана
Финансы
16:53, Сегодня
Инвестиции в основной капитал существенно выросли в нескольких регионах Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: