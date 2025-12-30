Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 504,76 тенге, евро – 593,8 тенге, рубля – 6,5 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 503 тенге, продажи – 510 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 591 тенге, продажи – 601 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,32 тенге, продажи – 6,52 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 506,6 тенге, продажи – 511,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 594,9 тенге, продажи – 601,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,31 тенге, продажи – 6,46 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 506,9 тенге, продажи – 509,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 591,1 тенге, продажи – 602,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,34 тенге, продажи – 6,44.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.