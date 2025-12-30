Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 декабря

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 29 декабря 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 504,76 тенге, евро – 593,8 тенге, рубля – 6,5 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 503 тенге, продажи – 510 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 591 тенге, продажи – 601 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,32 тенге, продажи – 6,52 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 506,6 тенге, продажи – 511,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 594,9 тенге, продажи – 601,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,31 тенге, продажи – 6,46 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 506,9 тенге, продажи – 509,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 591,1 тенге, продажи – 602,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,34 тенге, продажи – 6,44. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: