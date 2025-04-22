Доллар подешевел на торгах 22 апреля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,07 тенге, снизившись на 3,15 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 6,38 тенге (-0,05).
Средневзвешенный курс юаня составил 70,93 тенге (-0,76).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,7-521,3 тенге, евро – по 595-600 тенге, рубли – по 6,27-6,39 тенге.
Мировые цены на нефть 22 апреля растут на торгах.
Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,15%, до 67,02 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 1,28%, до 63,21 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 521,53 тенге, евро – 601,01 тенге, рубля – 6,43 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 22 апреля, можно здесь.